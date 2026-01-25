Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodní pólisti Srbska získali zlaté medaily na domácich ME v Belehrade

Na snímke vodní pólisti Srbska. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Belehrad 25. januára (TASR) - Vodní pólisti Srbska získali zlaté medaily na domácich ME v Belehrade. V nedeľňajšom finále zdolali Maďarsko 10:7. Bol to pre nich siedmy európsky titul v histórii a prvý od roku 2018. Historický bronz si odniesli reprezentanti Grécka po triumfe nad Talianskom 12:5. Slováci obsadili 14. miesto.



