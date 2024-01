Vodní pólisti Talianska zdolali Maďarov 12:7 a získali bronz

ME vo vodnom póle - muži:



zápas o bronz:



Maďarsko - Taliansko 7:12 (1:4, 2:4, 1:2, 3:2)







zápas o 7. miesto:



Srbsko - Rumunsko 18:7 (5:1, 3:2, 4:1, 6:3)

Dubrovník 16. januára (TASR) - Vodní pólisti Talianska zvíťazili v utorňajšom stretnutí ME v Chorvátsku nad Maďarskom 12:7 a získali bronzové medaily. Pre Talianov to bol dvanásty cenný kov z európskeho šampionátu, z toho siedmy bronz (3-2-7). Viac medailí z ME majú na konte iba Maďari (26).V zápase o umiestnenie potvrdili úlohu favorita Srbi, ktorí zdolali Rumunov 18:7 a obsadili tak konečné 7. miesto.