Vodnopólistky SR idú do Splitu s reálnym cieľom a bez naturalizovaných

nominácia SR na ME 2022: Bronislava Šepeľová, Petra Junasová, Nikita Pettyová, Lenka Garančovská, Monika Sedláková, Martina Kiernoszová, Karin Kačková, Tamara Dubná, Beáta Kováčiková, Janka Kurucová, Kristína Stehlíková, Emma Dvoranová, Júlia Janovová



Hlavný tréner: Szabolcs Eschwig-Hajts, asistent trénera: Rastislav Lipták, vedúci družstva: Ľubomír Tóth

Program SR na ME 2022 v Splite:



Sobota, 27. augusta: SR - Taliansko /13.00/



Nedeľa, 28. augusta: SR - Izrael /11.30/



Utorok, 30. augusta: SR - Srbsko /10.00/



Štvrtok, 1. septembra: SR - Francúzsko /20.30/



Sobota, 3. septembra: SR - Španielsko /11.30/

Košice 24. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle vstúpia do ME v Splite (26. augusta - 9. septembra) s cieľom odovzdať svoje maximum a pokúsiť sa o prekvapenie. Tréner Szabolcs Eschwig-Hajts má k dispozícii 13-členný káder, v ktorom nefigurujú Maya Bernal Villová a ani Dina Telipková, keďže sa im doteraz nepodarilo získať slovenské občianstvo. Slovenky sa do dejiska šampionátu presunú po sústredení v maďarskom Szentési, v ktorom ladili formu na úvod turnaja.Kormidelník slovenského tímu nedávno vyjadril túžbu mať v družstve 14 hráčok, keďže tím čakajú aj testovania na Covid-19 a v prípade pozitívneho prípadu by mal jedno miesto "k dobru." Napokon je v kádri 13 hráčok, medzi ktorými je aj Júlia Janovová, ktorá dlhodobo žije v USA a premiéru v reprezentácii absolvovala na nedávnom turnaji PIA Cup v Košiciach. Slovenky na ňom obsadili 2. miesto, keď dvakrát zdolali Veľkú Britániu, no v oboch zápasoch podľahli maďarskému tímu III. Kerületi Budapešť.O účasti slovenského družstva na ME sa rozhodlo začiatkom apríla 2022, keď Medzinárodná plavecká federácia vylúčila ruské tímy zo všetkých súťaží. Slovenky štartovali vo februári na kvalifikačnom turnaji ME v Bukurešti, na ktorom obsadili v 5-člennej tabuľke nepostupové 3. miesto. Po marcovom vylúčení Ruska (aj Bieloruska) z vodnopólových súťaží zostali voľné miesta na záverečnom turnaji ME. V ženskej súťaži pripadali do úvahy tímy, ktoré obsadili 3. miesta v kvalifikačných skupinách. Slovenky mali rovnaký priemer získaných bodov (1,5) ako Švajčiarky a v ich prospech napokon zahralo lepšie skóre aj vyšší počet strelených gólov.Turnaj odštartujú piatimi zápasmi v základnej B-skupine, v ktorej postupne nastúpia proti Taliansku, Izraelu, Srbsku, Španielsku (víťaz predošlých ME, strieborné na OH 2020) a Francúzsku.uviedol Eschwig-Hajts.Už základná skupina ukáže, na čo si jeho zverenky môžu trúfať.Kormidelník SR vítal turnajovú previerku v Košiciach aj prípravu v Szentési, ktoré mu ukázali silné aj slabšie stránky družstva: