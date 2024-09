Vodnopólové Nováky vstupujú do domáceho turnaja s ambíciami

Nováky 17. septembra (TASR) - Vodnopólový klub KVP Nováky vstúpi do domáceho turnaja Challenger Cup s najvyššími ambíciami. V konkurencii tímov z Belgicka, Slovinska a Cypru by Novákom stačilo k postupu aj druhé miesto, manažér Michal Gogola však priznal snahu o prvé miesto. V Národnom centre vodného póla sa od 1. do 3. novembra uskutočnia aj zápasy B-skupiny, v ktorej sú litovský tím EVK Žaibas Vilnius, holandský ZV DE Zaan, cyperský Apoel Nikózia a izraelský Hapoel Palram Zvulun.



Osemnásťnásobný slovenský majster sa v D-skupine stretne s belgický tímom RD Mouscronnois, slovinským AVK Slovan Olimpija a cyperským Limassol NC. "Neviem odhadnúť silu súperov, ale to nič nemení na našom cieli zvíťaziť v skupine a postúpiť do štvrťfinále z prvého miesta," uviedol Gogola pre klubový web.



Pre novácky klub je úvodná fáza Challenger Cupu dôležitá nielen po športovej stránke, ale aj po organizačnej. "Je to výsledok toho, že sa nikto neprihlásil o organizáciu skupiny. Európska plavecká federácia (LEN) nás oslovila s touto ponukou a my sme to zobrali ako výzvu. Máme veľa skúseností s organizáciou rôznych turnajov a myslím si, že to zvládneme. Potvrdilo sa, že naše podmienky v Novákoch, vrátane vlastného bazéna len na vodné pólo, sú jednými z najlepších v Európe. Tešíme sa na nových súperov a verím, že budeme úspešní," poznamenal Gogola.