Vodnoslalomárov SR čaká 1. kolo SP, Slafkovský: Priorita je Tokio 2020

Nominácia do Lee Valley:



C1 muži: Alexander Slafkovský, Matej Beňuš, Michal Martikán

K1 ženy: Jana Dukátová, Elena Kaliská, Eliška Mintálová

K1 ženy: Jakub Grigar, Martin Halčin, Andrej Málek

C1 ženy: Soňa Stanovská, Monika Škáchová, Emanuela Luknárová



Program v Lee Valley:



piatok 14. júna: dvojkolová kvalifikácia C1M, K1Ž (9.00), dvojkolová kvalifikácia C1Ž, K1M (13.00)

sobota 15. júna: semifinále C1M, K1Ž (9.00), finále C1M, K1Ž (12.03), vyraďovacia fáza Extreme Canoe Slalom K1 muži, K1 ženy (15.03)

nedeľa 16. júna: semifinále C1Ž, K1M (9.00), finále C1Ž, K1M (12.03)

Lee Valley 13. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome sa v piatok predstavia na prvom podujatí tohtosezónneho Svetového pohára v britskom Lee Valley. Do dejiska pretekov sa presunuli už v nedeľu v kompletnom zložení aj s Alexandrom Slafkovským, ktorý pre chorobu chýbal na európskom šampionáte.povedal na oficiálnom webe slovenskej kanoistiky Slafkovský. Do nového ročníka SP vstúpi ako obhajca celkového prvenstva. Hoci prvoradá je v tejto sezóne kvalifikácia na budúcoročné OH v Tokiu, víťazstvo by Slafkovsého potešilo:Pekné spomienky na Anglicko má Matej Beňuš, kotrý si pred štyrmi rokmi na majstrovstvách sveta vybojoval miestenku na OH 2016 do Ria de Janeiro.priznal Beňuš, ktorý by sa v Lee Valley rád postavil na stupne víťazov: