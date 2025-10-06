Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Martikán sa stal členom Komisie športovcov ICF

Na snímke slovenský vodný slalomár Michal Martikán v cieli finálovej jazdy v kategórii C1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome vo francúzskom Vaires-sur-Marne pri Paríži 17. mája 2025. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Dvojnásobný olympijský šampión už v súčasnosti zastáva pozíciu člena Komisie športovcov Európskej kanoistickej asociácie (ECA).

Bratislava 6. októbra (TASR) - Slovenský vodný slalomár Michal Martikán sa stal členom Komisie športovcov Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF). Jeho funkčné obdobie bude v rokoch 2025 – 2029.

Dvojnásobný olympijský šampión už v súčasnosti zastáva pozíciu člena Komisie športovcov Európskej kanoistickej asociácie (ECA). Do oboch komisií ho nominoval národný športový zväz Slovenská kanoistika - sekcia divokých vôd. „Je veľa vecí, ktoré by som chcel zmeniť, ale treba robiť kompromisy. Tento šport má obrovský potenciál. Je to jeden z najkrajších športov na svete a som si istý, že to tak budú cítiť aj diváci. Okolo vody existuje veľa rôznych názorov, takže sa budem ako vždy, snažiť urobiť to najlepšie. Možno sa niektoré veci zmenia, možno nie, ale určite som už dosť starý na to, aby som to skúsil,“ uviedol Martikán podľa canoe.sk.
.

