Vodný slalom-ME: Beňuš si vybojoval striebro aj účasť v Tokiu

výsledky - ME vo vodnom slalome:

C1 muži:

1. Denis Gargaud Chanut (Fr.) 87,55 s (0),

2. Matej BEŇUŠ (SR) 88,65 (0),

3. Sideris Tasiadis (Nem.) 89,47 (0),

4. Raffaello Ivaldi (Tal.) 89,84 (0),

5. Nicolas Gestin (Fr.) 89,94 (2),

6. Benjamin Savšek (Slovin.) 90,24 (0),

7. Michal MARTIKÁN (SR) 90,77 (0), ... v semifinále 16. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 92,90 (0) - nepostúpil do finále

Ivrea 9. mája (TASR) - Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš bude v Tokiu obhajovať striebornú medailu v C1 z OH 2016. Účasť v Japonsku si vybojoval na ME v Ivrei, keď v nedeľnom finále obsadil druhé miesto. Jeho krajan Michal Martikán bol na siedmej priečke. Alexander Slafkovský nepostúpil do finále.Beňuš predviedol čistú a svižnú jazdu, rýchlejší bol iba Francúz Denis Gargaud Chanut, ktorý najprv inkasoval 50-sekundovú penalizáciu, ale neskôr ju rozhodcovia odvolali a s 1,10-sekundovým náskokom získal zlato. Tretí bol Nemec Sideris Tasiadis s mankom 1,92 s na víťaza.Beňuš si vďaka striebru vybojoval aj účasť pod piatimi kruhmi.citoval Beňuša web Slovenskej kanoistiky canoe.sk.Martikán sa vyhol penalizácii, ale pôsobil strnulejšie a vypádloval si siedme miesto so stratou 3,22 sekundy na Gargauda Chanuta. Dvojnásobný olympijský víťaz nepridá šiestu účasť pod piatimi kruhmi, pred ME bol v najhoršej pozícii v rámci internej kvalifikácie, no po definitíve netajil sklamanie.povedal podľa canoe.sk 41-ročný Martikán.Smolu mal Slafkovský, ktorému nevyšlo semifinále a obsadil nepostupovú 16. priečku, na najlepšiu desiatku mu chýbalo 0,64 sekundy. V internej nominačke uspel Beňuš s 87 bodmi, Slafkovský a Martinkán mali zhodne 83 bodov. Do úvahy sa brali tri najlepšie výsledky z ME, zo 4. a 5. kola Svetového pohára 2019 a MS v Seu d'Urgell 2019. Slafkovský bol sklamaný, jeho tréner Stanislav Gejdoš pre RTVS priznal, že ani sám nevedel, v čom bol problém:Tridsaťosemročný Slafkovský sa podľa Gejdoša o ďalšom smerovaní kariéry ešte nerozhodol: