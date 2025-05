Kajakárov mrzí hliadka, Halčin: Boli sme pomalí

Vaires-sur-Marne 15. mája (TASR) - Úvodný deň majstrovstiev Európy vo vodnom slalome priniesol slovenskej výprave jednu medailu, o ktorú sa postarala najskúsenejšia hliadka v kanoistov Michala Martikána, Mateja Beňuša a Marka Mirgorodského. Ďalším trom tímové preteky nevyšli podľa predstáv.



Kajakári Martin Halčin, Jakub Grigar a Adam Gonšenica obsadili deviate miesto. Počas svojej jazdy mali iba jednu dvojsekundovú penalizáciu, no bez nej by sa posunuli len o dve priečky. „No neviem, ako to zhodnotiť... Boli sme pomalí. Na predošlých šampionátoch sa nám väčšinou stala nejaká chybička a stálo nás to kvalitný výsledok. Teraz by nás neposunulo príliš vyššie ani to, keby sme nemali ten jeden ťuk. Proste to bolo pomalé,“ uviedol Halčin.



O spomínaný ťuk sa postaral Grigar na poslednej osemnástej bránke. „Spokojnosť nemôže byť, pretože ten výsledok nebol úplne podľa predstáv. Na tejto ľahkej trati sa žiadne chyby robiť nemôžu. My sme ich spravili asi viac a k tomu tam bol ešte aj ten môj ťuk. Dnes sme nemohli pomýšľať na lepšie pozície,“ zhodnotil.



Všetci traja si chcú opraviť dojem z tímovej súťaže v tej individuálnej, ktorá odštartuje piatkovou kvalifikáciou. „Nedá sa to porovnávať. Tímové preteky sú trochu náročnejšie v tom, že si potrebujeme urobiť jeden druhému miesto. V individuálnych je iná technická časť jazdy, iná stratégia, tak dúfam, že to bude lepšie,“ dodal Grigar. Jeho kolegovia chcú taktiež zabojovať o čo najlepšie umiestnenia. „Trošku sa mení formát pretekov, v kvalifikácii už nie je možnosť na opravu. Postup do finále by bol fajn,“ povedal Halčin. „Tým, že sa ide iba jeden pokus, tak bude dôležité spraviť rýchle a čisté jazdy,“ pridal sa Gonšenica.



Opraviť nevydarené jazdy sa pokúsia aj ženy. Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Ema Luknárová sa predstavili v tomto zložení v disciplínach K1 aj C1. V prvej chytili päťdesiatku hneď na prvej bránke, s nádejami na umiestnenie bol koniec a obsadili poslednú deviatu priečku. V druhej nazbierali osem trestných sekúnd a skončili šieste (+8,93 s). Ak by predviedli čistú jazdu, čas by im stačil na striebornú pozíciu.





/vyslaný redaktor TASR ny/