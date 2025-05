VIDEO: Kanoisti obhájili bronz, Martikán: Každá medaila vždy poteší

Vaires-sur-Marne 15. mája (TASR) - Slovenskí kanoisti si v úvodný deň kontinentálneho šampionátu vo Francúzsku zopakovali bronzovú medailovú radosť z minulého roka. Tretiu priečku v olympijskom kanáli vo Vaires-sur-Marne obhájili v rovnakom zložení - Michal Martikán, Matej Beňuš a Marko Mirgorodský. Po dojazde posledných Slovincov to pár minút vyzeralo, že sa posunú o priečku vyššie, no nakoniec im odrátali trest a poradie sa zmenilo.



Trojica skúsených Slovákov však neskrývala radosť ani z bronzového kovu. Hlavne, že sa na ich hrudiach čosi leskne. „Je to príjemné, medaila vždy poteší,“ povedal pre TASR Martikán, no razom dodal, že na jazde sa dalo ešte čo to vylepšiť: „Nebola až taká dobrá, boli v nej niektoré chyby. Je škoda, že sa organizátori boja spraviť náročnejšiu trať, čo by nám určite sedelo a cítili by sme sa na nej lepšie. Myslím si, že aj výsledok by bol lepší. Na tých jednoduchých tratiach stačí aj maličká nepozornosť. Ale som spokojný s medailou.“







Slováci išli na trať ako tretí od konca, miestny hlásateľ pred ich štartom začal vymenúvať nespočetné úspechy najmä dvojice Martikán a Beňuš a tak bolo jasné, že na trať sa vydáva najskúsenejší tím zo štartového poľa. Podľa dvojnásobného olympijského víťaza však skúsenosti nerozhodovali. „Víťazní Briti majú v tíme nováčika, druhí Slovinci najmladšieho pretekára, takže si nemyslím, že skúsenosti hrali tú najvyššiu rolu. Sú fajn, ale nezaručujú nič,“ vyhlásil veterán, ktorý na šampionáte, v nedeľu 18. mája, oslávi 46. narodeniny: „Fajn darček. Verím, že bude aj v individuálnej kategórii.“



Pre Beňuša je to už druhá bronzová medaila z kanála vo Vaires-sur-Marne, odkedy ho renovovali pred vlaňajšími olympijskými hrami v Paríži. Vtedy získal jediný slovenský kov na hrách. „Trať zostala viac-menej podobná, možno zmenili len také kozmetické detaily. Chcel som zlato a zlato a mám bronz a bronz. Ale každá medaila je dobrá. Snáď sa to podarí v pretekoch jednotlivcov,“ uviedol pre TASR.



Slováci sa ako len jeden z dvoch tímov vyhli chybám na úvodných šiestich bránkach. Okrem nich to zvládli z deviatky štartujúcich iba víťazní Briti. Slovinci mali ťuk na dvojke a pätnástke, no druhý im po konci rozhodcovia odpísali. „Štart bol veľmi nepríjemný a bolo tam jednoduché urobiť chybu, keď tam človek dobre nenaskočil, alebo nemal dobre nasmerovanú loď. Videl som, že aj v iných kategóriách robili obrovské chyby a, chvalabohu, sme si na to dali pozor. Slovincom odpísali dotyk na pätnástke. Boli trochu ťažšie podmienky pre rozhodcov, fúkalo tak na hrane, takže bránky sa kývali a rozhodcovia odpisovali a pripisovali chyby. Museli sme byť trochu opatrnejší,“ dodal Beňuš.









