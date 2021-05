Mintálová, Dukátová aj traja kajakári postúpili do semifinále

Ivrea 6. mája (TASR) – Obe slovenské kajakárky bojujúce o miestenku na OH do Tokia prešli do semifinále K1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskom meste Ivrea. Eliška Mintálová bola najrýchlejšia v druhej štvrtkovej rozjazde, Jana Dukátová postúpila z piateho miesta v prvej rozjazde. Z trojice Sloveniek skončila jedine Michaela Haššová, ktorá zaostala za Mintálovou o 13,43 sekundy a postup jej ušiel o tri priečky.



V K1 mužov už má istú účasť na olympijských hrách Jakub Grigar. Do semifinále sa dostal zo šiestej pozície, z prvej kvalifikačnej jazdy si priamy postup vypádlovali aj jedenásty Adam Gonšenica a Martin Halčin, ktorý obsadil 28. miesto. Semifinále a finále týchto disciplín je na programe v sobotu.