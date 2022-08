Chlebová skončila deviata vo finále K1 do 23 rokov,titul pre Galuškovú

MEJ v Českých Budějoviciach



K1 - finále:



muži do 23 rokov:

1. Jakub Krejčí (ČR) 79,05 (0),

2. Miguel Trave (Šp.) +1,78 (0),

3. Joshua Dietz (Nem.) +2,25 (2), ...,

12. Iľja BURAN +57,22 (52),

semifinále:

24. Adam GONŠENICA (obaja SR)



ženy do 23 rokov:

1. Antonie Galušková (ČR) 88,88 s (0),

2. Angele Hugová (Fr.) +0,47 (0),

3. Emily Apelová (Nem.) +1,94 (4), ...,

9. Ivana CHLEBOVÁ (SR) +12,72 (2)

České Budějovice 13. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Ivana Chlebová obsadila na MEJ v Českých Budějoviciach deviate miesto v K1 v kategórii do 23 rokov. V sobotnom finále si pripísala dve trestné sekundy za dotyk na deviatej bránke a v cieli finišovala so stratou 12,72 sekundy na víťaznú Češku Antoniu Galuškovú.Aj medzi mužmi v kategórii do 23 rokov získal zlato domáci pretekár. Jakub Krejčí rovnako ako Galušková predviedol čistú jazdu a triumfoval časom 79,05 s. Slovákovi Iľjovi Buranovi sa finálová jazda nevydarila, minul v poradí 16. bránku, dostal 50-sekundovú penalizáciu a skončil až na 12. priečke (+57,22).