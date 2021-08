Slalomárka Chlebová vyhrala prvú kvalifikačnú jazdu v K1 junioriek

ME juniorov a do 23 rokov v slovinskom Solkane



Kvalifikácia - 1. jazdy:



K1 žien do 23 rokov:

1. Klaudia Zwolinská (Poľ.) 106,03 s (0 trestných minút)

,... 3. Michaela HAŠŠOVÁ +2,02 s (0), 14. Soňa STANOVSKÁ +7,71 s (2), 15. Kristína ĎURECOVÁ (všetci SR) +8,68 (2)



K1 mužov do 23 rokov:

1. Pau Echaniz (Šp.) 95,36 s (0),

... 8. Adam GONŠENICA +2,23 s (0), 25. Matej BLAŠČÍK +7,54 (0), 41. Peter MRÁZ (všetci SR) +15,43 (2)



K1 junioriek:

1. Ivana CHLEBOVÁ 110,41 s (0),

2. Zuzana PAŇKOVÁ +0,87 s (0),

... 23. Amy RYANOVÁ (všetky SR) +16,57 (4)



K1 juniorov:

1. Titouan Castryck (Fr.) 99,65 s (0),

... 7. Filip STANKO +2,97 (2), 16. Iľja BURAN +6,87, 20. Ondrej MACÚŠ (všetci SR) +7,80 (0)

Solkan 19. augusta (TASR) - Slovenské vodné slalomárky Ivana Chlebová a Zuzana Paňková si veľmi úspešne počínali vo štvrtkovej kvalifikácii na ME juniorov a do 23 rokov v slovinskom Solkane. Chlebová dosiahla v prvej kvalifikačnej jazde disciplíny K1 junioriek najlepší čas a Paňková skončila hneď za ňou.Do semifinále postúpili už po prvej jazde aj všetky tri kanoistky v kategórii do 23 rokov - Michaela Haššová, Soňa Stanovská a Kristína Ďurecová. Do prvej dvadsiatky sa prepracovali a semifinále na prvýkrát si zaistili aj Adam Gonšenica v K1 mužov do 23 rokov a všetci traja slovenskí juniori v K1 - Filip Stanko, Iľja Buran i Ondrej Macúš.