Vodný slalom-MEJ:Paňková vybojovala striebro v kajak krose do 23 rokov

MEJ - výsledky



kajak kros - do 23 rokov:



ženy:

1. Doriane Delassusová (Fr.),

2. Zuzana PAŇKOVÁ (SR),

3. Emily Apelová (ČR),

4. Ellis Millerová (V Brit.), ...

štvrťfinále: Soňa STANOVSKÁ, Ivana CHLEBOVÁ (obe SR)



muži:

1. Anatole Delassus (Fr.),

2. Sam Leaver (V. Brit.),

3. Vincent Delahaye (Fr.),

4. David Paterson (V.Brit.)



juniori - ženy:

1. Bára Galušková (ČR),

2. Naja Pinteričová (Slov.),

3. Hannah Rhodesová (V. Brit.),

4. Valentýna Kočířová (ČR), ...

štvrťfinále: Karolína ABRAHÁMOVÁ, Sandra KRUTÁ (obe SR)



muži:

1. Moritz Kremslehner (Rak.),

2. Lukáš Kratochvíil (ČR),

3. Martin Cornu (Fr.),

4. Simon Zeitlhofer (Rak.)

Bratislava 23. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala striebro v kajak krose do 23 rokov na MEJ v Čunove. Vo finále nestačila len na Francúzsku Doriane Delassusovú, pódium doplnila Emily Apelová z Nemecka. Pre Slovensko to bolo piate striebro i piata medaila na podujatí, štyri z nich vybojovala Paňková.Osemnásťročná Slovenka zaknihovala na premiérovom podujatí v kategórii do 23 rokov dve individuálne medaily. V nedeľu získala striebro aj v C1 a v sobotu jej ušiel bronz v kajaku o jednu desatinu sekundy. Zároveň bola súčasťou oboch hliadok, ktoré boli taktiež na druhom mieste.V piatkovej časovke kajak krosu obsadila tretie miesto. Z nedeľňajšej štvrťfinálovej jazdy postúpila pomerne pohodlne, keď zdolala Slovinku Evu Alinu Hočevarovú a Laurene Roisinová z Francúzska bola diskvalifikovaná za prechod treťou prekážkou. Väčšiu drámu prinieslo semifinále, tam domáca "" spočiatku viedla, no súperky ju zablokovali na červenej sedmičke. Do cieľa prišla na treťom mieste, no po diskvalifikácii Češky Antonie Galuškovej a Leiri Gonivoej zo Španielska postúpila z druhého miesta. To zopakovala aj vo finále, kde si postrážila sedmičku a pozíciu udržala až do cieľa." povedala Paňková pre TASR.Jej krajanky Soňa Stanovská a Ivana Chlebová vypadli v rovnakej kategórii vo štvrťfinále. V tej istej fáze skončili v pretekoch junioriek domáca Karolína Abrahámová a Sandra Krutá. V tejto kategórii triumfovala Češka Bára Galušková pred Najou Pinteričovou zo Slovinska a Britkou Hannah Rhodesovou.Slováci nemali zastúpenie medzi mužmi, tu vybojoval titul v do 23 rokov Anatole Delassus z Francúzka, vo finálovej jazde zdolal Brita Sama Leavera a svojho krajana Vincenta Delahayeho. Zlato v pretekoch juniorov zaknihoval Moritz Kremslehner z Rakúska, striebro ukoristil Čech Lukáš Kratochvíl a pódium doplnil Martin Cornu z Francúzska.