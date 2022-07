Slovensko ide do semifinále K1 vo vodnom slalome so šiestimi loďami

Ivrea 7. júla (TASR) - Na mládežníckych majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v talianskej Ivrei sa do semifinále v K1 prebojovalo všetkých šesť slovenských juniorov.



Trojica dievčat postúpila už z prvého kola. Najúspešnejšia bola Zuzana Paňková, ktorá ako druhá stratila na najrýchlejšiu Američanku Evy Leibfarthovú iba deväť stotín sekundy. Tento výsledok dosiahla napriek dvom chybám na siedmej a pätnástej bránke. Jej krajanka Lucia Simonidesová mala síce bezchybnú jazdu, no s mankom 11,46 s figurovala na 16. pozícii. Trio postupujúcich uzavrela osemnásta Petronela Ižová (+13,04).



Spomedzi juniorov uspeli v 1. kole Filip Stanko na 17. priečke (+4,51) a Ondrej Macúš, ktorý bol o tri pozície nižšie. Na víťaza kvalifikácie Štepána Venca z Česka mu chýbalo 4,66 s. V druhom kole si postup zaistil čistou jazdou aj Richard Rumanský.



Paňková štartovala následne aj v kvalifikácii C1, ktorú časom 88,76 s vyhrala vďaka bezchybnej jazde s náskokom 53 stotín pred Leibfarthovou. Okrem nej si postup hneď z prvej jazdy zabezpečila aj Ema Diešková, ktorá skončila 16. s dvojsekundovým trestom a stratou 21,12 s. V druhom kole si postup zaistila aj Petronela Ižová.



Medzi juniormi sa mali v kvalifikácii C1 predstaviť rovnako traja slovenskí reprezentanti, no Jaromír Ivanecký v nej napokon neštartoval. V 1. kole si suverénne počínal Dávid Štaffen, ktorý zvíťazil vďaka čistej jazde v čase 82,26 s. Priamy postup do semifinále si zabezpečil aj desiaty Samuel Krajči (+4,78).