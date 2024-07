Dve slovenské lode postúpili do semifinále juniorskej K1

Liptovský Mikuláš 4. júla (TASR) - Štyri slovenské lode postúpili vo štvrtok do semifinále juniorskej C1 na MSJ v Liptovskom Mikuláši. Účasť v boji o finále si zabezpečili Branislav Čársky, Dominik Egyházy, Patrik Riegel, jedinou úspešnou ženou bola Petra Šošková.



Čársky postúpil ako jediný z prvej rozjazdy. Figuroval na 18. pozícii so stratou 11,26 sekundy na víťazného Žigu Hočevara zo Slovinska. V druhej rozjazde dominoval Egyházy, ktorý triumfoval s náskokom 3,88 s, pričom Riegel obsadil v tej iste jazde šiestu priečku (+8,43).



Medzi ženami uspela iba Šošková. Aj ona postúpila na druhý pokus a do semifinále sa prebojovala napriek osemsekundovej penalizácii. Za prvou tridsiatkou postupujúcich zaostala o jedno miesto jediná neúspešná slovenská pretekárka Alexandra Vajsová.



Vo finále K1 sa predstavia dve slovenské lode zásluhou Daniela Hodasa-Pauera a Karolíny Abrahámovej. Hodas-Pauer postúpil napriek trom chybám z prvej rozjazdy. Obsadil 27. miesto a hranicu postupu podliezol o 1,36 sekundy. Za najrýchlejším Titouanom Estanguetom z Francúzska zaostal o 12 sekúnd. Z domácich pretekárov štartovali v rovnakej disciplíne aj Filip Duda a Samuel Hodoň.



Abrahámová figurovala po bezchybnej jazde na štvrtej pozícii s mankom 1,81 sekundy na najrýchlejšiu Kláru Mrázkovú z Česka. Slovenka postúpila taktiež z prvej rozjazdy. V tej druhej tesne ušlo semifinále domácej Sandre Krutej, ktorá stratila na poslednú postupujúcu Claire Clemenntsovú z Austrálie len 11 stotín sekundy. Zo Sloveniek nepostúpila ani Petra Šošková.