Do semifinále C1 postúpilo päť slovenských lodí

Krakov 17. augusta (TASR) - Všetci traja slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome postúpili do semifinále C1 na MSJ v Krakove. Samuelovi Krajčímu, Dávidovi Štaffenovi a Martinovi Kindlovi sa to podarilo už v prvej rozjazde. Z rovnakej fázy si zaistili miestenku aj ich krajanky Stanislava Ďuratná a Petronela Ižová. Tretej kanoistke Alexandre Vajsovej ušiel v druhých rozjazdách postup o 73 stotín sekundy.



Krajčí dosiahol v krakovskom kanáli najlepší čas 90,93 sekundy spomedzi Slovákov, predviedol čistú jazdu a obsadil šieste miesto. O viac ako päť a pol sekundy bol pomalší Štaffen, ktorý mal aj dotyk na osmičke. Stačilo to však na pätnástu pozíciu. O tri priečky nižšie bol Kindl, taktiež s jednou chybou. Aj jeho čas 96,83 však s prehľadom stačil na postupovú dvadsiatku.



Ďuratná s Ižovou obsadili trináste a štrnáste miesto. Prvej menovanej robila problémy prostredná časť trate, kde nazbierala štyri trestné sekundy. Ižová mala dotyk na červenej šestke, obe však delilo od hranice nepostúpenia vyše osem sekúnd. Do najlepšej dvadsiatky sa nezmestila ich krajanka Alexandra Vajsová a semifinále si nezaistila ani na druhý pokus. V druhých rozjazdách bola jedenásta s jednou chybou. Na desiatu Sarah Crosbeeovú z Austrálie jej chýbalo 0,73 sekundy.