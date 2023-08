Janovčík a Macúš postúpili z prvých rozjázd C1 do 23 rokov

Krakov 16. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Adam Janovčík a Ľudovít Macúš postúpili do semifinále C1 na MSJ v Krakove. V kategórii do 23 rokov obsadili pätnáste a šestnáste miesto.



Obaja Slováci predviedli čisté jazdy a pomerne pohodlne sa zmestili do postupovej dvadsiatky. Na Markela Imaza zo Španielska, ktorý obsadil 21. pozíciu, mali náskok 1,70 a 1,58 sekundy. Ich krajan Jaromír Ivanecký inkasoval 50-sekundovú penalizáciu a predstaví sa v druhých rozjazdách. Tie boli a programe o 16.48 h.