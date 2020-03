Vodný slalom: Nominačné preteky v Markkleebergu zrušili

Bratislava 14. marca (TASR) - Výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky zrušil nominačné preteky pre ME v Londýne, ktoré sa mali konať 3.-5. apríla v nemeckom Markkleebergu. Následne potvrdila zrušenie nemeckých renkingových pretekov na svojom webe aj Medzinárodná kanoistická federácia (ICF).



Prípadný nominačný kľuč pre európske kvalifikačné preteky na OH 2020 v Tokiu upraví komisia vrcholového športu na základe aktuálneho vývoja, pričom v budúcom týždni sa očakáva vyjadrenie oficiálneho postoja Európskej kanoistickej asociácie k samotnej organizácii ME 2020. Slovenská kanoistika na svojom webe uviedla, že všetci slovenskí športovci a ich realizačné tímy sú aktuálne na ceste, alebo v najbližších hodinách odlietajú z ich zahraničných tréningových kempov v Austrálii a SAE späť na Slovensko a následne nastupujú do povinnej 14-dňovej domácej karantény.



Plánované valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa malo konať 28. marca 2020, sa neuskutoční, avšak všetky potrebné podklady budú pripravené a sprístupnené členskej základni v primeranom čase. V prípade že to bude nevyhnutné, zasadnutie prebehne cez online aplikáciu.



"Som presvedčený, že v aktuálnej situácii sa do centra nášho záujmu musia dostať vyššie priority ako šport samotný, preto vás prosím o dodržiavanie všetkých doterajších opatrení Vlády SR a Krízového štábu SR, ako aj odporúčaní Slovenskej kanoistiky ohľadom úpravy tréningového procesu a udržiavania našich športovcov, členov a všetkých našich blízkych v čo najlepšom zdravotnom stave s vysokou mierou vlastnej obranyschopnosti a zodpovednosti," povedal pre canoe.sk Richard Galovič, predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.