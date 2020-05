Bratislava 8. mája (TASR) - Sezóna vo vodnom slalome by mohla odštartovať v septembri. Všetky presunuté medzinárodné podujatia pôvodne plánované do konca augusta by sa mali uskutočniť od septembra do novembra s tým, že nový termín podujatia musí byť potvrdený tri mesiace pred jeho organizáciou. O olympijské miestenky by sa malo bojovať na ME 2021 v talianskom stredisku Ivrea. Informoval o tom portál canoe.sk.



Podľa predsedu komisie vrcholového športu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Róberta Orokockého je pripravený aj náhradný plán. "V prípade, že sa preteky v Ivrei z nejakých dôvodov neuskutočnia, tak na prideľovanie miesteniek sa využije ICF rebríček k 1. júnu 2021. Do rebríčka sa bude počítať 18 mesiacov pred februárom 2020 a následne pripočítané január až jún 2021."



V septembri by sa mali ako prvé uskutočniť Majstrovstvá sveta juniorov a športovcov do 23 rokov v Ľubľane. Na Slovensku by sezóna mala odštartovať domácim šampionátom v Čunove. "V zmysle očakávaného uvoľnenia reštrikčných opatrení pre organizáciu športových podujatí sa bude výkonný výbor sekcie divokých vôd na svojom zasadnutí 12. mája zaoberať spustením súťažnej sezóny na území SR s cieľom zorganizovať MSR pre všetky vekové kategórie. V spolupráci s Medzinárodnou kanoistickou federáciou aj organizáciou medzinárodných majstrovstiev Slovenska - Slovak Open 2020 ako súčasť ICF World Ranking Series a testovacieho eventu pre MS 2021, ktoré budeme v Bratislave-Čunove organizovať už budúci rok," povedal predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Richard Galovič.