OH2024: E. Mintálová verí v miestenku, tá bude po novom na meno

Bratislava 25. júla (TASR) - Slovenskú vodnú slalomárku Elišku Mintálovú čaká v najbližších týždňoch príprava na druhú časť sezóny, v ktorej sa bude bojovať o miestenky na budúcoročné olympijské hry v Paríži. Tie sa budú rozdávať v londýnskom kanáli Lee Valley na majstrovstvách sveta. Novinka je, že pretekári ich vybojujú pre seba, nie pre krajinu. Podujatie je na programe od 19. do 24. septembra.



"Teraz sa v podstate pripravujeme na druhú polovicu sezóny. Máme takú letnú prípravu, kde nemáme preteky. Prvé budeme mať o dva týždne na majstrovstvách Slovenska a následne sa už presunieme do dejiska Svetového pohára v španielskom Seu d'Urgell. Potom nás čakajú už majstrovstvá sveta, kde si budeme musieť vyjazdiť tú miestenku. Urobím všetko pre to, aby som ju získala," povedala dvadsaťštyriročná pretekárka, ktorá sa predstavila už na hrách v Tokiu, kde po 50-sekundovom treste obsadila 9. miesto. Novinkou je, že miestenka bude už na meno a nie na krajinu. "Určite to vnímam ako výhodu, už v októbri budem vedieť, ako na tom som. Budem mať viac času na prípravu a regeneráciu," uviedla.



Po MS čaká na vodných slalomárov ešte záverečné kolo Svetového pohára vo Vaires-sur-Marne, kde sa uskutočnia aj olympijské preteky. Mintálová je jedna z mála slovenských športovcov, ktorá si už dejisko budúcoročných hier vyskúšala: "Boli sme tam na jeseň. Môžem povedať, že to bol obrovský šok, ako spravili tú trať, pretože nespĺňa parametre olympijskej trate, keď to porovnáme s Tokiom či Londýnom."



Olympijský kanál by však mal prejsť zmenami a už počas SP by mal byť náročnejší. "Je to taká ľahšia voda, no teraz tam pôjdeme znovu a uvidíme, čo nám pripravia. Prebiehali tam nejaké zmeny, čo sa týka spádu. Ten bol veľmi malý a ťažká voda bola v podstate až v cieli. Niečo tam pomenili a verím, že to bude oveľa lepšie. Trať nebola príliš náročná a museli sme veľa pádlovať. Charakter sa vraj nezmenil, len je to fyzicky náročnejšie. Čo mi vyhovuje," povedala.



Mintálová si pred premiérovou účasťou na OH zlomila palec na nohe. Zranenie spred dvoch rokov ju obmedzuje stále. "Nešla som hneď na operáciu a snažila som sa trénovať, i keď to bolo dosť obmedzujúce. Kosti sa trocha pohli a zle sa mi to zrástlo. To ma doteraz obmedzuje v tréningu, napríklad počas behu. Dá sa to však nahradiť plávaním či bicyklom," dodal.