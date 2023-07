Vodný slalom: Paňková získala striebro v C1 do 23 rokov

MEJ - výsledky:



C1 do 23 rokov - finále:

ženy:

1. Gabriela Satková (ČR) 99,99 s (0),

2. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +3,76 (0),

3. Doriane Delassuvoá (Fr.) +4,38 (0),

4. Soňa STANOVSKÁ (SR) +7,35 (2),

5. Eva Říhová (ČR) +8,74 (0),

6. Ainhoa Lameirová (Šp.) +19,86 (2),

...9. Emanuela LUKNÁROVÁ (SR) +57,43 (52)



muži:

1. Yohann Senechault (Fr.) 93,59 s (0),

2. Vojtěch Heger (ČR) +1,27 (0),

3. Peter Linksted (V. Brit.) +1,54 (0),

4. Martin Kratochvíl (ČR) +3,14 (2),

5. Flavio Micozzi +4,05 (0),

6. Miquel Trave (Šp.) 4,18 (4)

Bratislava 23. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala striebro v C1 do 23 rokov na MEJ v Čunove. Na domácom kanáli nestačila len na obhajkyňu Gabrielu Satkovú z Česka, na ktorú stratila 3,76 sekundy. Tretie miesto obsadila Doriane Delassusová z Francúzska s mankom 4,38 s, pričom všetky tri z medailového pódia predviedli bezchybnú jazdu.Cenný kov tesne ušiel ďalšej Slovenke Soni Stanovskej, ktorá bola štvrtá s jednou chybou (+7,35 s). Ďalšia domáca pretekárka Emanuela Luknárová dostala 50-sekundovú penalizáciu za bránku číslo desať a obsadila deviate miesto.Satková je pretekárka elitnej úrovne, v rebríčku ICF jej patrí šieste miesto. Osemnásťročná Paňková tiež jazdí Svetový pohár, no finále na vrcholnom podujatí v kategórii do 23 rokov bolo pre ňu premiérové.uviedla Paňková k svojej jazde. Následne však priznala aj nejaké chyby:Svoj čas zo semifinále zlepšila o 2,17 sekundy a napravila najmä tretiu a štvrtú časť v bránkach 18 až 23, na ktorú sa sústredila pred pretekmi s trénerom.povedala Paňková pre TASR. V Čunove získala už tretiu striebornú medailu a prvú individuálnu, v nedeľu ju čakajú ešte preteky v kajak krose.dodala Paňková. Augustové MSJ v Krakove vynechá, chce sa sústrediť na jesennú účasť sezóny, ktorej súčasťou sú majstrovstvá sveta elitnej kategórie vo Veľkej Británii. Na podujatí pretekári zároveň bojujú o olympijské miestenky pre svoje reprezentácie.Paňková i Stanovská štartujú v Čunove vo všetkých disciplínach a získali spolu dve striebra v hliadke. Náročný program doľahol na Stanovskú v sobotu, no šampionát hodnotila pozitívne.povedala Stanovská.Bez penalizácii mala piaty najlepší čas Luknárová, v cieli jej však pripočítali trest za minutie desiatej bránky. Po pretekoch neskrývala sklamanie:V mužskej kategórii do 23 rokov nemalo Slovensko zastúpenie. Titul vybojoval Francúz Yohann Senechault, ktorý ukázal po najlepšom čase v kvalifikácii kvalitu aj na novej trati. O 1,27 s za ním zaostal vlaňajší šampión Vojtěch Heger a pódium doplnil Brit Peter Linksted. Všetci traja predviedli čistú jazdu.