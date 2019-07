Vodný slalom: Škáchová a Maceková postúpili do finále C1 do 23 rokov

Semifinále - výsledky:



do 23 rokov



C1 ženy: 1. Klara Olazabalová (Šp.) 111,34 s (0), 2. Tereza Fišerová 111,50 (2), 3. Martina Satková (obe ČR) 111,72 (0), 4. Marjorie Delassusová (Fr.) 112,48 (2), 5. Monika ŠKÁCHOVÁ (SR) 112,85 (2), 6. Alja Kozorogová (Slov.) 114,84, 7. Simona MACEKOVÁ 116,39 (4), ... 11. Soňa STANOVSKÁ (obe SR) 118,32 (4)



K1 muži: 1. Jakub GRIGAR (SR) 88,98 s (0), 2. Sergej Majmistov (Rus.) 90,18 (0), 3. Malo Quemeneur 90,70 (0), 4. Pol Oulhen (obaja Fr.) 90,94 (0), 5. Mario Leitner (Rak.) 90,97 (0), 6. Mathurin Madore (Fr.) 91,51 (0), ... 9. Adam GONSENICA (SR) 91,84 (0)



juniori



C1 ženy: 1. Bethan Forrowová (V. Brit.) 110,64 s (2), 2. Eva Alina Hočevarová (Slov.) 114,21 (0), 3. Tereza Kneblová (ČR) 114,49 (0), 4. Marta Bertoncelliová (Tal.) 115,81 (0), 5. Elizaveta Terechovová (Rus.) 117,61 (0), 6. Gabriela Satková (CŘ) 118,88 (4), 7. Emanuela LUKNÁROVÁ 119,97 (4), ... 9. Ivana CHLEBOVÁ 124,60 (4), 11. Zuznana PAŇKOVÁ (všetky SR) 127,08 (8)



K1 muži: 1. Jakub Luther (Tal.) 93,31 s (0), 2. Etienne Chappell 94,26 (0), 3. Jonny Dickson (obaja V. Brit.) 94,43 (0), 4. Anatole Delassus (Fr.) 95,11 (0), 5. Pau Echaniz (Šp.) 95,33 (0), 6. Jakub Krejči (ČR) 97,11 (4), ... 9. Matej ŠTAFFEN 99,20 (4), 15. Ilja BURAN 101,56 (2), 18. Matej BLAŠČÍK (všetci SR) 102,21 (0)

Liptovský Mikuláš 7. júla (TASR) - Slovenské vodnoslalomárky Monika Škáchová a Simona Maceková postúpili na ME juniorov do finále C1 do 23 rokov. Škáchová sa dostala do boja o medaily z piateho miesta, Maceková bola siedma. Nedeľné semifinále v Liptovskom Mikuláši nevyšlo Soni Stanovskej, ktorá obsadila 11. pozíciu a za finále zaostala o necelú sekundu.Vo finále K1 do 23 rokov sa predstavia obaja slovenskí kajakári. Jakub Grigar predviedol čistú jazdu a s pohodlným náskokom 1,20 sekundy zvíťazil v semifinále. Ako jediný pretekár sa dostal pod hranicu 90 s, keď trať zvládol za 88,98 s. Ani Adam Gonsenica nespravil chybu a skončil na 9. priečke.Vo finále junioriek v C1 bude z domácich reprezentantiek chýbať iba Zuzana Paňková, ktorá skončila jedenásta. O medailový boj ju pripravili štyri "ťuky" a až osem trestných sekúnd. Emanuela Luknárová postúpila zo siedmeho, Ivana Chlebová z deviateho miesta.Medzi kajakármi v juniorskej kategórii postúpili do finále deviaty Matúš Štaffen a Ilja Buran, ktorý obsadil 15. pozíciu, poslednú zaručujúcu finále. Zo semifinále sa nekvalifikoval iba Matej Blaščík na 18. priečke. Na Burana mal manko 65 stotín sekundy, hoci predviedol čistú jazdu.