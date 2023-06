Do semifinále K1 v Tacene postúpili štyri slovenské lode

Tacen 16. júna (TASR) - Štyri slovenské lode sa prebojovali do sobotňajšieho semifinále K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene.



Medzi ženami postúpila z prvej rozjazdy Ivana Chlebová, ktorá po čistej jazde obsadila 12. miesto so stratou 6,68 s na najrýchlejšiu Jessicu Foxovú z Austrálie. Michaela Haššová sa prebojovala do semifinále z posledného 10. postupového miesta druhej rozjazdy.



Z mužov postúpil z 24. priečky v prvej rozjazde Iľja Buran, ktorý išiel bez ťuku a v cieli stratil 6,49 s na víťazného Taliana Giovanniho de Gennara. V druhom kole uspel Filip Stanko, keď postúpil z ôsmeho miesta, Jakub Stanovský obsadil nepostupovú 14. priečku.



Semifinále žien je na programe v sobotu o 8.30 h, muži štartujú o 9.35.