Vodný slalom: Grigar šiesty vo finále K1 v Prahe, triumfoval Kauzer

SP v Prahe-Troji



finále K1m:

1. Peter Kauzer (Slovin.) 95,54 s (0),

2. Giovanni De Gennaro (Tal.) +0,95 (2),

3. Martin Dougoud (Švaj.) +1,74 (0),

4. Jiří Prskavec (ČR) +2,03 (2),

5. Hannes Aigner (Nem.) +2,78 (2),

6. JAKUB GRIGAR (SR) +5,40 (8)

Praha 11. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar skončil v K1 mužov na podujatí Svetového pohára v pražskej Troji na šiestom mieste. V sobotnom finále predviedol rýchlu jazdu, ale nabral až osem trestných sekúnd a v cieli mal manko 5,40 s na víťazného Slovinca Petra Kauzera. Druhé miesto obsadil Talian Giovanni De Gennaro so stratou 95 stotín, pódium doplnil tretí Martin Dougoud zo Švajčiarska (+1,74).Veterán Kauzer sa vo finále vyhol chybám a slávil už svoj dvanásty triumf v SP. Tridsaťosemročný kajakár vyhral v Troji prvýkrát, doteraz najlepšie sa v českej metropole umiestnil v roku 2011, keď bol tretí. Z domácich pretekárov skončil v sobotu najvyššie Jiří Prskavec, ktorý obsadil štvrtú priečku.Dvadsaťpäťročný Grigar postúpil do desaťčlenného finále z prvého miesta v semifinále, v ktorom predviedol bezchybnú jazdu a spoločne s Poliakom Jakubom Brzezinským dosiahol identický najlepší čas - 95,29 s. Vo finále mu však nevyšiel už úvod, keď ťukol štvrtú bránu. Po chybách na 11. a 13. bráne vedel, že boj o medaily je stratený, následne pridal ešte jeden dotyk na sedemnástke. Strieborný medailista z OH v Tokiu mal však čistý čas mimoriadne rýchly - bez chýb by 92,94 s znamenalo jasné víťazstvo.komentoval svoju jazdu Grigar.