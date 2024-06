Mintálová ani Stanovská nepostúpili v Prahe do finále

Praha 7. júna (TASR) - Do piatkového finále v K1 na podujatí svetového pohára vo vodnom slalome v Prahe nepostúpil ani jeden slovenský reprezentant. Medzi ženami bola najbližšie k najlepšej desiatke šestnásta Eliška Mintálová, ktorej chýbalo na postup 1,48 sekundy. Medzi mužmi delilo Jakuba Grigara 7,27 sekundy od finále, skončil na 24. mieste.



Mintálová, účastníčka tohtoročných olympijských hier urobila chybu na dvoch protiprúdnych bránach (4 a 17). Jej krajanka Soňa Stanovská figurovala na 22. priečke a na desiatu Rakúšanku Corinna Kuhnle stratila viac ako štyri sekundy. "Obojživelníčka" Zuzana Paňková v K1 neštartovala, v tejto fáze sezóny sa už zameriava na C1, v ktorej štartuje aj na OH v Paríži.



Okrem Grigara štartoval zo Slovákov aj Martin Halčin, ktorý skončil hneď za svojim reprezentačným kolegom na 25. mieste. Nedarilo sa Adamovi Gonšenicovi, ktorý v závere dostal dve 50-sekundové penalizácie a skončil s veľkou stratou na 72. priečke.



Program v Prahe ovplyvnila vysoká voda a z rozjázd postupovalo rovno do finále najlepších desať. Za bežných okolností by boli dve rozjazdy, z ktorých by išlo do semifinále 30 pretekárov.