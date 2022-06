Vodný slalom: Mintálová postúpila v Prahe do finále K1

Praha 11. júna (TASR) - Slovensko bude mať vo finále K1 na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v pražskej Troji dvojnásobné zastúpenie. V semifinále žien uspela spomedzi dvojice slovenských reprezentantiek Eliška Mintálová a medzi mužmi postúpil z prvého miesta Jakub Grigar.



Mintálová obsadila v dopoludňajšom semifinále K1 žien štvrtú priečku, keď za najlepšou Nemkou Ricardou Funkovou zaostala o 3,63 sekundy. Pripísala si dve trestné sekundy za ťuk na 11. bránke. Naopak, do finálovej desiatky nepostúpila Zuzana Paňková. Jazda sa jej nevydarila, s dvomi trestnými sekundami a stratou 14,97 s skončila až na 25. mieste. Finále žien je na programe o 12.03 h.



Grigar si počínal v semifinále mužov suverénne a predviedol bezchybnú jazdu. Strieborný medailista z OH v Tokiu dosiahol spoločne s Poliakom Jakubom Brzezinským identický najlepší čas - 95,29 s. Domáci Čech Jiří Prskavec síce prešiel cieľom ešte v rýchlejšom čase, no dodatočne mu pripísali dve trestné minúty za chybu na 18. bránke a klesol na piatu pozíciu. Finále kajakárov je naplánované na 12.40 h.