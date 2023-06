Mintálová postúpila do finále K1 v Augsburgu, Paňková neuspela

Augsburg 2. júna (TASR) - Iba jedna z piatich slovenských lodí sa prebojovala do finále K1 na úvodnom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome. O medaily v nemeckom Augsburgu zabojuje medzi ženami Eliška Mintálová, v semifinále neuspela Zuzana Paňková a medzi kajakármi ani Jakub Grigar, Martin Halčin a Adam Gonšenica.



Mintálová urobila jedinú chybu na ôsmej bránke a postúpila ôsmym najlepším semifinálovým časom (109,14 s). Za najrýchlejšou Taliankou Stefanie Hornovou zaostala o 5,64 s. Do finálovej desiatky sa naopak nezmestila jej krajana Paňková, ktorá skončila na nepostupovej 17. priečke (+8,95). Mala výborný úvod, ale stred a záver jej nevyšli a po troch ťukoch skončila mimo postupových pozícií. Delilo ju od nich 2,92 sekundy. "Dva ťuky dolu boli malé, ale celkom zbytočné. Trénerovi aj mne sa páčilo nasadenie, no tie chyby mrzeli. Sme však radi, že loď nelietala a išlo sa mi dobre," uviedla Paňková pre JOJ Šport. Finále K1 žien bolo na programe v piatok o 16.48 h.



Z tria slovenských kajakárov bol v semifinále najlepší Grigar. S jednou chybou a časom 97,33 sekundy skončil na nepostupovej trinástej pozícii, na najrýchlejšieho Švajčiara Martina Dougouda stratil 4,99 s. Na postup do finále mu chýbalo 1,43 s. "Tú jazdu nehodnotím úplne zle, ale výsledok ma neteší. Išiel som s tým, že jazdím normálne a čisto. Až o pár minút neskôr som sa v cieli dozvedel, že som dostal jeden ťuk, o ktorom som vôbec nevedel. Mrzí ma to. Je mi ľúto, že nebudem môcť ísť finálovú jazdu a opraviť to, čo som pokazil," povedal Grigar pre JOJ Šport.



Halčin sa takisto s jednou chybou umiestnil na 28. priečke (+11,25), Gonšenica minul štvrtú bránku a po päťdesiatsekundovej penalizácii obsadil 37. miesto (+59,98). Finále K1 mužov je na programe o 17.25 h.