Singlista Mirgorodský obsadil 4. miesto vo finále C1

Na archívnej snímke Soňa Stanovská 3. júna 2017. Foto: TASR/Michal Svítok

1. kolo SP vo vodnom slalome - finále:



C1 muži:

1. Lukáš Rohan (ČR) 97,20 (2),

2. David Florence (V. Brit.) 97,44 (0),

3. Benjamin Savšek (Slovin.) 99,80 (2),

4. Marko MIRGORODSKÝ 99,96 (2),

5. Matej BEŇUŠ (obaja SR) 102,03,

6. Kacper Sztuba (Poľ.) 102,79, ... v semifinále 16. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 102,51 (2)



C1 ženy:

1. Jessica Foxová (Aus.) 105,15 (0),

2. Andrea Herzogová (Nem.) 109,98 (2),

3. Teraze Fišerová (ČR) 110,76 (2),

4. Mallory Franklinová (V. Brit) 111,57 (2),

5. Angele Hugová (Fr.) 121,90 (2),

6. Viktorija Usová (Ukr.) 138,75 (8), ... v semifinále 17. Soňa STANOVSKÁ 121,54 (0), 19. Monika ŠKÁCHOVÁ 122,37 (6), 27. Simona GLEJTEKOVÁ (všetky SR) 136,53 (2)



Extrémny slalom - ženy:

1. Corinna Kuhnleová (Rak.),

2. Fiona Pennieová (V. Brit.),

3. Xenia Krylovová (Rus.),... Soňa STANOVSKÁ (SR) skončila vo štvrťfinále

Praha 13. júna (TASR) - Slovenský singlista Marko Mirgorodský obsadil štvrté miesto na úvodnom podujatí Svetového pohár vo vodnom slalome. V pražskej Troji zaostal v nedeľnom finále za domácim víťazom Lukášom Rohanom o 2,76 sekundy. O pódium ho pripravili dve trestné sekundy. Matej Beňuš skončil piaty s mankom 4,83 s na Rohana. Druhý bol Brit David Florence (+0,24), tretie miesto obsadil Slovinec Benjamin Savšek (2,60)." povedal pre stránku canoe.sk Mirgorodský.Slovensko malo vo finále iba dvojnásobné zastúpenie, Alexander Slafkovský nepostúpil zo semifinále, keď obsadil 16. pozíciu so stratou viac ako dvoch sekúnd na postup.V C1 žien sa medzi elitnú desiatku nedostala ani jedna slovenská loď. Zo semifinále sa neprebojovali Soňa Stanovská, Monika Škáchová ani Simona Glejteková. Víťazkou sa stala suverénne Jessica Foxová z Austrálie o 4,83 s pred Nemkou Andreou Herzogovou. Češka Tereza Fišerová bola tretia so stratou 5,61 s.V súťaži extrémneho slalomu postúpila Soňa Stanovská z rozjazdy do štvrťfinále, no to bolo pre ňu konečnou. Zvíťazila Rakúšanka Corinna Kuhnleová.