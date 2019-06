Vodný slalom-SP: Všetci traja Slováci postúpili v Čunove do finále C1

Martikán dostal na poslednej bránke dvojsekundový trest a bol deviaty, o jednu priečku pred Beňušom.

Bratislava 22. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v C1 Alexander Slafkovský, Matej Beňuš aj Michal Martikán postúpili do finále 2. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove. Najlepšie vyšlo sobotné semifinále Slafkovskénu, ktorý predviedol čistú jazdu a skončil tretí.



Martikán dostal na poslednej bránke dvojsekundový trest a bol deviaty, o jednu priečku pred Beňušom. Ten zvolil opatrný prístup na úkor rýchlosti. "Na to, že je to moja domáca trať, som išiel dosť opatrne, pretože predo mnou viacerí súperi poriadne kazili. Jazda bola celkom fajn, ale mal som rezervy. Šiel som však tak, ako som chcel," povedal Beňuš.