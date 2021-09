V Čunove odhalili olympionikom a ich trénerom pamätné miesta

Čunovo 20. septembra (TASR) – V areáli vodného kanála v bratislavskom Čunove v pondelok odhalili pätnásť pamätných miest pre úspešných slovenských vodných slalomárov. Každý športovec a tréneri majú svoju lavičku, Michal Martikán to vníma ako posolstvo pre ďalšie generácie.



Na každej lavičke je meno športovca a uvedené sú aj jeho najväčšie úspechy. Svoje miesta tu majú Elena Kaliská, Jana Dukátová, Michal Martikán, Matej Beňuš, Peter Hochschorner, Pavol Hochschorner, Peter Škantár, Ladislav Škantár, Juraj Minčík a Jakub Grigar. Doplnili ich tréneri Jozef Martikán, Peter Hochschorner st., Peter Mráz, Stanislav Gejdoš a Róbert Orokocký.



„Bude to pripomínať pekné chvíle, ktoré sme zažili. Je to naozaj úžasné, že sme sa mohli takto stretnúť pokope. Nie vždy sa nám to podarí. Vždy si máme čo povedať. Lavička je výnimočná tým, že sú na nej zobrazené naše úspechy a pre každého návštevníka to bude príjemné," povedala Kaliská.



Michal Martikán berie odhalenie lavičiek ako posolstvo pre ďalšie generácie. „Na trati v Čunove a v Liptovskom Mikuláši sme dosiahli veľké úspechy a zviditeľnili sme Slovensko. Toto je jedna z pamiatok. Som rád, že som bol súčasťou tohto úspechu. Slovenský vodný slalom je u nás olympijský šport číslo jeden a ja som rád, že som bol jeho súčasťou."



Olympijský víťaz z roku 1996 a 2008, strieborný medailista z OH 2000 a 2004 a držiteľ bronzu z 2012 okrem lavičiek vyslovil spokojnosť aj s rekonštrukciou celého areálu. „Je super, že sa nám podarilo zrekonštruovať trať, čo bol základ toho celého. Celý areál sa mení na park, páči sa mi to."



Svoju lavičku má aj Jakub Grigar, zatiaľ posledný slovenský olympijský medailista vo vodnom slalome. „Je to dobrý pocit kvôli tomu, že človek strávi veľa času na tréningu, čo ľudia nevidia a nie je to ocenené. Ľudia okolo nás si to však vážia a preto nám urobili takúto vec. Ja sa budem snažiť, aby som ´makal´ ešte viac. Okolo mňa majú lavičky ďalší majstri sveta a olympijskí víťazi, je to skvelý pohľad. Ja som človek, ktorý sa rád podelí, takže verím, že si na ňu sadne čo najviac ľudí," uzavrel 24-ročný kajakár.