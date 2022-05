Vodný slalom: V K1 zlato pre Mintálovú, Grigara trápil vietor

Na snímke slovenský reprezentant Jakub Grigar v kategórii K1 muži počas majstrovstiev Európy v kanoistike na divokej vode vo vodnom slalome v Areáli Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši 28. mája 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

ME vo vodnom slalome - Liptovský Mikuláš



K1M - finále:



1. Jiří Prskavec (ČR) 96,35 s (0)

2. Giovanni De Gennaro (Tal.) +1,32 (0)

3. Felix Oschmautz (Rak.) +3,10

4. Joseph Clarke (V.Brit.) +3,26 (2)

5. Ondřej Tunka (ČR) +3,35 (2)

6. Martin Dougoud (Švaj.) +3,50 (2)

7. Malo Quemeneur (Fr.) +3,96 (0)

8. Dariusz Popiela (Poľ.) +4,41 (0)

9. Mario Leitner (Rak.) +4,44 (2)

10. Miquel Trave (Šp.) +4,47 (2), ...

12. Jakub GRIGAR (SR) +5,99 (4)



K1Ž - finále:



1. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) a Stefanie Hornová (Tal.) obe 107,24 s (0)

3. Mallory Franklinová (V.Brit.) +3,05 (2)

4. Martina Wegmanová (Hol.) +3,08 (0)

5. Eva Terceljová (Slovin.) +4,51 (4)

6. Natalia Pacierpniková (Poľ.) +4,77 (2)

7. Corinna Kuhnleová (Rak.) +9,10

8. Monica Doriová Vilarrublová (And.) +10,96

9. Tereza Fišerová (ČR) +13,81

10. Emma Vuittonová (Fr.) +19,98 (4)



ďalší program:



sobota 28. mája: 15.40 extreme slalom časovka



nedeľa 29. mája: 9.05 semifinále C1ž a C1m, 12.07 finále C1ž a C1m, 15.05 pavúk extreme slalom

Liptovský Mikuláš 28. mája (TASR) - Slovensko získalo v sobotu na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome zlatú medailu. V K1 sa o ňu postarala Eliška Mintálová, ktorá triumfovala spoločne s Taliankou Stefanie Hornovou, pričom obe dosiahli úplne identický čas 107,24 s.," uviedla po pretekoch v mixzóne Mintálová, pre ktorú to nebolo iba premiérové európske zlato, ale vôbec prvý cenný kov na tomto šampionáte.Na treťom mieste skončila Britka Mallory Franklinová, ktorá spravila jednu chybu a vo výsledku mala stratu 3,05 sekundy.Dvadsaťtriročná Slovenka zlepšila svoj semifinálový čas o vyše štyri a pol sekundy a predviedla bezchybnú jazdu. "," porovnala svoje jazdy čerstvá majsterka Európy, ktorá sa v sobotu pokúsi prebojovať aj do štvrťfinále extrémneho slalomu.Väčšie problémy robil vietor slovenskému zástupcovi medzi mužmi - Jakub Grigar si oproti prvej jazde pohoršil a obsadil dvanáste miesto. Na víťazného Jířího Prskavca stratil 5,99 sekundy, pričom český líder svetového poradia bol jediný, kto zlepšil svoj semifinálový pokus.," neskrýval sklamanie slovenský kajakár, ktorý sa tak isto ešte predstaví v extrémnom slalome.Prskavec získal piaty titul majstra Európy a druhý na Liptove - kde sa tešil aj na ME v roku 2016. "," uviedol 29-ročný kajakár, ktorý vo štvrtok triumfoval aj v tímovej súťaži. Aj on hovoril o podmienkach komplikujúcich finálovú jazdu. "," dodal na záver český pretekár.