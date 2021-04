Vodný slalom: V nedeľu v Ivrei tri medaily pre slovenskú výpravu

Ivrea 11. apríla (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome sa v nedeľu v talianskom meste Ivrea tešili z troch cenných kovov. Alexander Slafkovský si vypádloval striebro medzi kanoistami rovnako ako Eliška Mintálová medzi kajakárkami, bronz zavesili na krk kanoistke Emanuele Luknárovej.



Ivrea privítala cez víkend 230 športovcov zo 17 krajín sveta, ktorí si prišli vyskúšať trať na ktorej sa, pre slalomárov netradične skoro – už začiatkom mája, pôjdu majstrovstvá Európy. Šampionát s prívlastkom nominačný do olympijského Tokia je pre mnohé reprezentačné tímy, vrátane slovenského, kľúčový v príprave na rozbiehajúcu sa sezónu. Aj preto sa v Taliansku predstavilo až štrnásť slovenských lodí.



Kým v sobotu sa išli samostatné preteky s dvomi rovnocennými jazdami, pričom čas rýchlejšej sa počítal do konečnej výsledkovej listiny (Slafkovský 1. miesto - C1), v nedeľu išlo celé štartové pole doobeda semifinálovú jazdu, z ktorej dve tretiny postúpili do poobedňajšieho finále. Informoval oficiálny web Slovenskej kanoistiky.