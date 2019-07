VODNÝ SLALOM: V piatkovej kvalifikácii uspelo 11 z 12 slovenských lodí

Najviac sa v piatok v Liptovskom Mikuláši darilo juniorkám v C1, keď už z prvej kvalifikácie postúpili Emanuela Luknárová, Ivana Chlebová aj Zuzana Paňková.

Liptovský Mikuláš 5. júla (TASR) - V semifinále majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome sa predstaví všetkých šesť slovenských kanoistiek. Najviac sa v piatok v Liptovskom Mikuláši darilo juniorkám v C1, keď už z prvej kvalifikácie postúpili Emanuela Luknárová, Ivana Chlebová aj Zuzana Paňková. V mužskej K1 uspela pätica pretekárov, nepostúpil iba Jakub Stanovský v kategórii do 23 rokov. Slovensko bude mať v semifinále K1 mužov a C1 žien jedenásť z dvanástich lodí.



Najlepšie vyšla kvalifikácia Jakubovi Grigarovi v K1 do 23 rokov, ktorý predviedol čistú jazdu a obsadil druhé miesto. "Som spokojný, išiel som na istotu, keďže išlo iba o postup. Netlačil som na to tak, ako vo finále, takže som si nechal rezervu," povedal Grigar. Do semifinále postúpil na prvý pokus aj Adam Gonsenica. Aj jemu sa podarilo zajazdiť čisto a skončil jedenásty. "Postúpil som, to bol hlavný zámer. Hore som trochu zaváhal, ale som spokojný. Ďalší cieľ je postúpiť do finále. Toto sú moje prvé preteky do 23 rokov, tak uvidíme, čo sa mi podarí," konštatoval Gonsenica. Tretí kajakár Jakub Stanovský bol v prvej kvalifikácii 21. Na postup mu chýbalo 23 stotín a smolu mal aj v druhej, keď bol 14., s mankom vyše sekundy na semifinále.



V ženskej C1 žien do 23 rokov si zabezpečili postup všetky pretekárky. V prvej kvalifikácii to vyšlo Monike Škáchovej, ktorá bola šiesta a deviatej Simone Macekovej. "Cieľom bolo postúpiť, hoci tam boli zaváhania, dokonca tri penalizácie. V nedeľňajšom semifinále to bude snáď lepšie," uviedla obhajkyňa zlata Škáchová. V nedeľu sa napokon predstaví aj Soňa Stanovská. Tej unikol postup z prvej jazdy o pol sekundy, v druhej nenechala nič na náhodu a postúpila z druhej priečky. "V prvej som spravila viacero chýb, neviem, asi som si chcela zajazdiť. V druhej som však bola pod tlakom, počula som, že dievčatá dosť kazili, tak som išla na istotu. Mojím cieľom je dostať sa do finále v C1 aj K1," povedala Stanovská.



Najlepšie spomedzi Sloveniek v juniorskej C1 dopadla Luknárová, ktorá napriek štyrom trestným sekundám skončila na štvrtom mieste, o dve priečky nižšie bola Chlebová. Medzi najlepšiu pätnástku sa zmestila aj Paňková, hoci spravila až štyri chyby a inkasovala osem trestných sekúnd.



V juniorskom kajaku nebude chýbať ani jedna z troch lodí. Mateja Blaščíka klasifikovali v 1. kvalifikácii na druhom mieste, Matúš Štaffen skončil na 17. priečke. Opakovačku musel absolvovať Ilja Buran, ktorý bol po prvej jazde 34. V druhej síce trikrát "ťukol", ale stačilo mu to na šiestu priečku a aj on sa predstaví v semifinále.