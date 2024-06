Vodný slalom: Všetky slovenské lode postúpili do semifinále K1

Krakov 13. júna (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová bola najrýchlejšia v prvých rozjazdách K1 na Svetovom pohári v Krakove. Do semifinále postúpila najlepším časom 89,69 s a druhú Jessicu Foxovú z Austrálie predbehla o 1,10 sekundy. Spolu s ňou postúpila aj jej krajanka Soňa Stanovská, ktorá mala manko 6,64 s.



Jakub Grigar prešiel do semifinále zo šiesteho miesta, keď za Britom Josephom Clarkeom zaostal o 2,40 s. Z prvej rozjazdy postúpil aj Martin Halčin (21., +3,99 s), Adam Gonšenica uspel v druhej, keď obsadili posledné postupové 10. miesto a aj on sa predstaví v piatkovom popoludňajšom semifinále.