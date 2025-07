Vodný slalomár Skubík sa prebojoval do štvrťfinále kajak krosu

Foix 13. júla (TASR) - Vodný slalomár David Skubík sa ako jediný slovenský reprezentant prebojoval do štvrťfinále kajak krosu na juniorských ME vo francúzskom Foix. Medzi najlepšiu šestnástku nepostúpil jeho krajan Martin Venetianer, v kategórii junioriek sa nezadarilo ani Karolíne Abrahámovej a Zare Záhorskej. Prekvapením bolo vypadnutie víťazky sobotných individuálnych pretekov kajak krosu Zuzany Paňkovej v kategórii do 23 rokov, ktorá skončila v 1. rozplavbe štvrtá. Miestenku do štvrťfinále nezískala ani Ivana Chlebová.