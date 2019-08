Vodných slalomárov čakajú súboje o OH, Giertl: Systém je spravodlivý

Na snímke slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Emanuela Luknárová počas tréningu pred blížiacimi sa domácimi pretekmi Slovak Open 2019, 8. augusta 2019 v Bratislave-Čunove. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenskí vodnoslalomári majú za sebou polovicu sezóny, to najdôležitejšie ich však ešte len čaká. V druhej fáze sa začne súboj o nominácie na budúcoročné olympijské hry v Tokiu. Interná kvalifikácia odštartuje na 4. podujatí Svetového pohára v Markkleebergu (30. augusta - 1. septembra), pokračovať bude finálovými pretekmi SP v Prahe (6.-8. septembra) a vyvrcholí na MS v španielskom La Seu d'Urgell.Každý zo Slovákov uprednostnil iný štýl prípravy. Niektorí sa zúčastnia na víkendových pretekoch Slovak Open v bratislavskom Čunove, ktoré budú zároveň finále Európskeho pohára.povedal vo štvrtok slovenským novinárom športový riaditeľ slalomárov Lukáš Giertl.Kvalifikačné normy sú tvrdé, no spravodlivé.dodal Giertl.S modelom kvalifikácie súhlasí aj Soňa Stanovská, ktorá vôbec prvýkrát zabojuje o nomináciu na OH.Aj pre ňu je Tokio priorita, nárast tlaku nepociťuje.uviedla Stanovská. Na rozdiel od kolegýň sa predstaví iba v C1. V Tokiu budú mať kanoistky celkovú premiéru, keď po OH 2016 nahradili v programe mužské deblkanoe.vysvetlila Stanovská.