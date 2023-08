Vodným slalomárom SR sa začína v La Seu interná nominácia na OH2024

Interná nominácia o účasť na olympijských hrách v Paríži 2024:



30.8. – 3.9. Štvrté kolo Svetového pohára v La Seu d'Uquell



19.9. – 24.9. Majstrovstvá sveta v Londýne



5.10 – 8.10. Piate kolo Svetového pohára v Paríži







Bodovací systém internej nominácie:



1. miesto 24 b, 2. 22, 3. 20, 4. 18, 5. 17, 6. 16, 7. 15, 8. 14, 9. 13, 10. 12, 11. 10, 12. 9, 13. 8, 14. 7, 15. 6, 16. 5, 17. 4, 18. 3, 19. 2, 20. 1



La Seu 30. augusta (TASR) - Pre slovenských reprezentantov vo vodnom slalome štartuje vo štvrtok interná nominácia o štart na OH 2024 v Paríži. Slovenskú účasť budú musieť vyjazdiť na septembrových majstrovstvách sveta vo Veľkej Británii a v každej disciplíne okrem kajak krosu môžu získať len jednu miestenku. Informovala o tom webstránka canoe.sk.Celkovo je k dispozícii 41 ženských a 41 mužských miesteniek, z toho 21 pre kajakárske disciplíny, 17 pre kanoistické a 3 pre kajak kros. Celkovo sa tak na olympiádu do Paríža môžu z jednej krajiny kvalifikovať maximálne traja muži a tri ženy. V kategórii K1 je v Londýne k dispozícii pätnásť miest, v C1 dvanásť a v kajak krose môžu štartovať tí pretekári, ktorí sa kvalifikujú v ostatných disciplínach. Zvlášť kvalifikáciu môžu špecialisti na kros absolvovať na SP v Prahe 2024. V novej disciplíne môže každá krajina postaviť dvoch mužov a dve ženy. Prvýkrát v histórii tak môže štartovať jeden pretekár vo viacerých disciplínach na OH. Ak pretekár štartuje na MS vo viacerých kategóriách, olympiádu môže pre svoju krajinu vybojovať len v tej disciplíne, ktorú absolvuje ako prvú.Pretekári vyjazdia na svetovom šampionáte miestenku pre svoju krajinu, jednu ešte získa najlepšie umiestnená krajina z tohtoročných ME v Krakove. O štarte konkrétnych pretekárov v Paríži rozhoduje interná nominácia, ktorá prebieha v prípade slovenských pretekárov paralelne s olympijskou kvalifikáciou. Body do internej súťaže budú zbierať okrem pretekov SP v La Seu aj na svetovom šampionáte (19.9.-24.9.) a záverečnom podujatí tohto ročníka SP v Paríži (5.10.-8.10.).Vodný slalom bude súčasťou olympijských hier desiatykrát. Premiéru mal v roku 1972 v Mníchove a do programu olympijských hier sa opäť dostal v Barcelone 1992. Tento šport je pre Slovensko najúspešnejší spomedzi olympijský, v ére samostatnosti v ňom získalo 15 medailí (8-4-3) a s cenným kovom odišlo z každých hier.