Vogel skončil na lavičke Bazileja, nahradil ho Celestini

Bazilej 31. októbra (TASR) - Novým trénerom švajčiarskeho futbalového klubu FC Bazilej sa stal Fabio Celestini. Vo funkcii nahradil kouča Heika Vogela, ktorý prevzal tím 29. septembra, no mužstvo pod jeho vedením prehralo všetky štyri zápasy a v tabuľke mu patrí s piatimi bodmi posledné 12. miesto.



Od začiatku ročníka to už je druhá zmena na trénerskej lavičke. V úvode bol koučom Nemec Timo Schultz, no po nevydarenom úvode a vypadnutí v Európskej konferenčnej ligy skončil. Semifinalista ročníka 2022/23 v EKL prekvapujúco vypadol v tejto sezóne už v 2. predkole proti kazašskému tímu Tobol Kostanaj.



Na pozíciu kouča sa tak vrátil Vogel, ktorý viedol Bazilej v sezóne 2022/23, no v januári tohto roka sa stal športovým riaditeľom. Zmena však mužstvu nepomohla, v lige naposledy zvíťazilo ešte 30. júla v druhom kole proti Winterthuru 5:2.



Vedenie 20-násobného švajčiarskeho majstra tak angažovalo Celestiniho, ktorý je bývalym reprezentantom. Za švajčiarsky národný tím odohral 35 zápasov a strelil dva góly. Štyridsaťosemročný kormidelník naposledy viedol FC Sion, no vo februári s ním klub rozviazal zmluvu. Jeho najväčším trénerským úspechom je triumf s Luzernom vo Švajčiarskom pohári v roku 2021. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.