Vojenské športové centrum Dukla už vedie Baran, nahradil Kaliskú

Banská Bystrica 6. februára (TASR) - Vojenské športové centrum (VŠC) Dukla Banská Bystrica vypíše do šiestich mesiacov výberové konanie na pozíciu riaditeľ. Gabriel Baran, ktorý prevzal funkciu riaditeľa od 2. februára, má zmluvu na dobu určitú.



Bývalý slovenský reprezentant v triatlone sa na najvyšší post presunul z pozície riaditeľa odboru riadenia športu. Nahradil Elenu Kaliskú, ktorá viedla VŠC od začiatku decembra. Bývalá vodná slalomárka vystriedala Mateja Tótha, ktorý sa presunul na pozíciu viceprezidenta Slovenského atletického zväzu (SAZ). "Ministerstvo obrany vyhovelo žiadosti Eleny Kaliskej o skončenie vo funkcii riaditeľky VŠC DUKLA Banská Bystrica. Od 2. februára 2025 bol do funkcie riaditeľa vymenovaný Gabriel Baran na dobu určitú, maximálne na 6 mesiacov, do obsadenia funkcie na základe výberového konania," cituje TASR z oficiálneho vyhlásenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky.



VŠC Dukla patrí k najúspešnejším športovým organizáciám na Slovensku. Pod jeho strechu patrí aj atlétka Gabriela Gajanová, druhá v ankete Športovec roka 2024, či lyžiarka Petra Vlhová.