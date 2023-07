Vojtko sa vrátil do Slovana sebavedomejší

Bratislava 8. júla (TASR) - Po hosťovaní v chorvátskej Gorici sa obranca Matúš Vojtko vrátil do bratislavského Slovana, s ktorým sa v týchto dňoch pripravuje na úvodný zápas 1. predkola futbalovej Ligy majstrov proti luxemburskému Swift Hesper. Bývalý mládežnícky reprezentant sa podľa vlastných slov vracia na Tehelné pole sebavedomejší a vyspelejší.



"Pred rokom sa mi neodchádzalo ľahko. Avšak vedel som, že hosťovanie mi môže pomôcť. Chalanov zo Slovana som na diaľku podporoval a sledoval vždy, keď sa dalo. Tešil som sa, keď som sa vracal späť," povedal pre klubový web Vojtko. Krajný obranca zažil na hosťovaní v Gorici dramatickú sezónu. Jeho tím bojoval o záchranu medzi chorvátskou elitou, čo sa napokon aj podarilo. Matúš k tomu popri defenzívnej práci prispel jedným gólom a piatimi asistenciami. "Vraciam sa oťukanejší a sebavedomejší. Futbal vonku je iný. Prichádzam dravší. Po futbalovej stránke som zistil, aké je to v zahraničí. Verím, že si tie dobré veci prinesiem naspäť do Slovana, aby som dokázal rýchlejšie pracovať s loptou," pokračoval Vojtko.



"Belasí" počas prípravy absolvovali dve sústredenia, pričom pod vedením kondičného špecialistu Romana Švantnera a jeho tímu dostali zabrať. "Nikdy som nemal problém s behaním či kondičnými vecami. To, čo sme natrénovali, sa nám verím v dobrom vráti," uviedol Vojtko, ktorý v poslednom prípravnom zápase s Rapidom Bukurešť nastúpil na pravom kraji obrany. "Moja dominantná noha je síce ľavá, no nerobí mi problém hrať aj napravo. Prispôsobím sa tomu, čo bude tréner odo mňa vyžadovať a potrebovať."



Hráči Slovana vo štvrtok a piatok pokračovali v tréningovom mikrocykle. V kabíne i všade na štadióne už cítiť, že sa blíži prvý súťažný zápas novej sezóny. "Príprava bude postupne smerovať k stredajšiemu zápasu. Tešíme sa, no zostávame plne koncentrovaní. Aj ja osobne sa neviem dočkať. Verím, že tímovo i osobne to môže byť dobrá sezóna. Budem pokračovať v tvrdej práci, aby som bol trénerovi k dispozícii a zabojoval o čo najviac minút na ihrisku," uzavrel Vojtko v rozhovore pre klubový web.