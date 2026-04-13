Vojtko vyhral v Štokholme polohovku na 400 m
Slovenský rekord predviedla na severe Európy Nikoleta Trníková.
Autor TASR
Štokholm 13. apríla (TASR) - Slovenský plavec Milan Vojtko triumfoval na kvalitne obsadenom prestížnom mítingu v Štokholme v disciplíne 400 m polohové preteky. Časom 4:24,56 min navyše zlepšil svoj osobný rekord o takmer 13 sekúnd.
Slovenský rekord predviedla na severe Európy Nikoleta Trníková. Vo finále disciplíny 200 m prsia dohmatla v čase 2:26,70 min na 4. mieste. Za pódiom zaostala o 12 stotín sekundy. Prekonala však doterajšie národné maximum 2:27,49, ktoré pred dvoma rokmi zaplávala Andrea Podmaníková.
