Vojtko vyhral v Štokholme polohovku na 400 m

.
Na snímke Milan Vojtko (Slovensko). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Slovenský rekord predviedla na severe Európy Nikoleta Trníková.

Štokholm 13. apríla (TASR) - Slovenský plavec Milan Vojtko triumfoval na kvalitne obsadenom prestížnom mítingu v Štokholme v disciplíne 400 m polohové preteky. Časom 4:24,56 min navyše zlepšil svoj osobný rekord o takmer 13 sekúnd.

Slovenský rekord predviedla na severe Európy Nikoleta Trníková. Vo finále disciplíny 200 m prsia dohmatla v čase 2:26,70 min na 4. mieste. Za pódiom zaostala o 12 stotín sekundy. Prekonala však doterajšie národné maximum 2:27,49, ktoré pred dvoma rokmi zaplávala Andrea Podmaníková.
.

