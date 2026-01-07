< sekcia Šport
Vojtkov presný zásah uspel v hlasovaní fanúšikov Lechie o gól roka
Dvadsaťpäťročný ľavý obranca strelil 15. augusta svoj prvý gól v Ekstraklase, keď spoza šestnástky z prvej poslal loptu do siete od pravej tyče.
Autor TASR
Gdansk 7. januára (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Vojtko uspel so svojím presným zásahom v hlasovaní fanúšikov poľskej Lechie Gdansk o gól roka 2025.
Dvadsaťpäťročný ľavý obranca strelil 15. augusta svoj prvý gól v Ekstraklase, keď spoza šestnástky z prvej poslal loptu do siete od pravej tyče. Spoluhráč Tomáša Bobčeka pri prehre 2:6 na pôde Zaglebie Lubin znížil v 35. minúte na 1:2. Tento presný zásah získal najviac hlasov v hlasovaní fanúšikov Lechie o klubový gól roka na sociálnej sieti Facebook, zatiaľ čo na platforme X zvíťazil gól Ivana Želizka.
