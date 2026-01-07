Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Šport

Vojtkov presný zásah uspel v hlasovaní fanúšikov Lechie o gól roka

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťpäťročný ľavý obranca strelil 15. augusta svoj prvý gól v Ekstraklase, keď spoza šestnástky z prvej poslal loptu do siete od pravej tyče.

Autor TASR
Gdansk 7. januára (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Vojtko uspel so svojím presným zásahom v hlasovaní fanúšikov poľskej Lechie Gdansk o gól roka 2025.

Dvadsaťpäťročný ľavý obranca strelil 15. augusta svoj prvý gól v Ekstraklase, keď spoza šestnástky z prvej poslal loptu do siete od pravej tyče. Spoluhráč Tomáša Bobčeka pri prehre 2:6 na pôde Zaglebie Lubin znížil v 35. minúte na 1:2. Tento presný zásah získal najviac hlasov v hlasovaní fanúšikov Lechie o klubový gól roka na sociálnej sieti Facebook, zatiaľ čo na platforme X zvíťazil gól Ivana Želizka.
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Týždenník: Silnejší môže všetko