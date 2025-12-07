Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vojtuš si otvoril strelecký účet pri prehre Farulu 1:2 v Bukurešti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Farul figuruje v tabuľke priebežne na ôsmom mieste, Metaloglobus je na poslednej 16. priečke.

Autor TASR
Bukurešť 7. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Jakub Vojtuš skóroval v drese Farulu Constanta pri nedeľňajšej prehre 1:2 na pôde Metaloglobusu Bukurešť v 19. kole rumunskej Superligy. Tridsaťdvaročný útočník znížil v 65. minúte na rozdiel jedného gólu a otvoril si tak strelecký účet v aktuálnom ročníku. Farul figuruje v tabuľke priebežne na ôsmom mieste, Metaloglobus je na poslednej 16. priečke.
