Vojtuš si otvoril strelecký účet pri prehre Farulu 1:2 v Bukurešti
Autor TASR
Bukurešť 7. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Jakub Vojtuš skóroval v drese Farulu Constanta pri nedeľňajšej prehre 1:2 na pôde Metaloglobusu Bukurešť v 19. kole rumunskej Superligy. Tridsaťdvaročný útočník znížil v 65. minúte na rozdiel jedného gólu a otvoril si tak strelecký účet v aktuálnom ročníku. Farul figuruje v tabuľke priebežne na ôsmom mieste, Metaloglobus je na poslednej 16. priečke.