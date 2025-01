Volanakis opustil Michalovce, bude hrať za Widzew Lodž

Michalovce 16. januára (TASR) - Grécky futbalista Polydefkis Volanakis už nie je hráčom MFK Zemplín Michalovce. Účastník Niké ligy na sociálnej sieti oznámil, že 21-ročný obranca prestúpil do poľského Widzewu Lodž.



Volanakis prišiel do Michaloviec pred štartom sezóny 2020/21 z materského Arisu Solún. Spočiatku nastupoval prevažne za starší dorast, postupne si však začal upevňovať pozíciu v A-tíme, za ktorý odohral celkom 64 zápasov. "V Michalovciach som strávil štyri a pol roka a toto mesto sa stalo mojim druhým domovom. Prišiel som sem ako dieťa a odchádzam ako muž. Získal som tu veľa priateľov na celý život a všetky tie roky boli úžasné. Klubu som vďačný za veľa, pretože ako futbalista som sa v ňom veľmi zlepšil. Ďakujem všetkým v klube a tiež aj fanúšikom za podporu. Zemplín navždy zostane v mojom srdci," povedal Volanakis po rozlúčke so spoluhráčmi.