Volejbal: Brusno chce v európskej premiére potrápiť španielskeho lídra

CHALLENGE CUP ŽIEN - ŠESTNÁSŤFINÁLE



VK Pirane Brusno (SR) - Sanaya Libby's La Laguna (Šp.)



/pondelok 23. 11. o 18.00 h v Slovenskej Ľupči/



Sanaya Libby's La Laguna (Šp.) - VK Pirane Brusno (SR)



/utorok 24. 11. o 18.00 h v Slovenskej Ľupči/

Bratislava 22. novembra (TASR) - Hráčky Piraní Brusno čaká v pondelok a utorok volejbalový sviatok - po prvý raz v klubovej histórii sa predstavia na európskej scéne. Premiéra by to mala byť viac ako náročná - v dvojzápase šestnásťfinále Challenge Cupu bude na druhej strane siete stáť skúsený káder rozbehnutého lídra španielskej Superligy, tím Sanaya Libby's La Laguna z Kanárskych ostrovov.Po dohode klubov sa obe stretnutia uskutočnia v domácej hale Brusna v Slovenskej Ľupči so začiatkom o 18.00 h, viesť ich bude česko-belgická rozhodcovská dvojica Michaela Hladišová, Paul Herbots. Pre Brusno, ktorému sa v tejto sezóne zatiaľ nedarí podľa predstáv, je konfrontácia s popredným tímom z Pyrenejského polostrova výzvou. "" povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) tréner Tibor Štrajánek, ktorý v úvode októbra rozšíril realizačný tím „Piraní“.Volejbalistky Brusna, ktoré pred sezónou ohlásilo vysoké ambície na domácej scéne, sa v úvode ročníka trápia, z extraligovej výhry sa naposledy tešili 10. októbra a po piatich prehrách za sebou (bilancia 2-8) klesli v extralige na 7. priečku. Veľkou ranou pre klub sú zdravotné problémy päťnásobnej slovenskej Volejbalistky roka Jaroslavy Pencovej, ktorá v zostave absentuje už niekoľko týždňov a jej prípadný návrat na palubovky je v nedohľadne." skonštatoval Štrajánek. Kormidelníka Piraní môže tešiť skutočnosť, že v zostave sa pomaly udomácňuje nová srbská posila, skúsená 33-ročná a 196 cm vysoká blokárka Danijela Nikičová a k solídnym výkonom sa rozohrala mladá venezuelská smečiarka Johenlis Belisariová, ktorá je s priemerom 4 body na set v extraligových štatistikách tretia za Erikou Bočkay z UKF Nitra a Zuzanou Šepeľovou zo Slávie EU Bratislava. Ďalšími legionárkami v tíme sú mexická nahrávačka Sashiko Sanayová a brazílska blokárka Ana Clara.Tím La Laguny so štyrmi legionárkami z USA, Francúzska a Kuby v novej sezóne španielskej Superligy zvíťazil v ôsmich z deviatich stretnutí. La Laguna je trojnásobný vicemajster Španielska z rokov 2016 - 2018, k poslednému ligovému striebru pomohla tímu aj slovenská smečiarka Miroslava Kijaková.V Ľupči sa bude bojovať o postup na decembrový turnaj do rumunského mesta Sibiu (8. - 10. 12.). Európska volejbalová konfederácia (CEV) tento týždeň oznámila, že osemfinále a štvrťfinále v Challenge Cupe aj CEV Cupe sa bude v tejto sezóne hrať na jednom mieste a len na jeden zápas. Na úspešného z dvojzápasu na Slovensku čaká v ďalšom kole hostiteľ turnaja Alba Blaj.