Volejbalová akadémia: Prvoradý cieľ je vychovať nové reprezentantky

Bratislava 11. februára (TASR) - Cieľom nového projektu pod názvom Bratislavská volejbalová akadémia (BVA) je vychovať slovenské hráčky pre reprezentáciu a podporiť mládež. Podľa slov manažéra Tomáša Vargu je totiž na Slovensku málo hráčok a klesá aj ich profesionálna výkonnosť.



Za projektom, ktorý v utorok predstavili v Bratislave, stoja kluby ŠŠK Bilíkova a Strabag Volleybal Club FTVŠ Bratislava. BVA by chcela osloviť širokú verejnosť a všetky kluby a nastaviť spoluprácu, aby to bolo pre obe strany výhodné. V akadémii by postupne chceli získať čo najširšiu základňu hráčok a mať prehľad o všetkých talentoch na území SR. Podľa zástupcu partnerov projektu Dušana Ovečku by tak BVA mala suplovať prácu zväzu, ktorý to podľa neho nerobí. "Chceme pracovať na niečom, čo tu malo dávno fungovať. Situácia v slovenských kolektívnych športoch nie je ideálna, to si nemusíme nahovárať. My sa chceme pokúsiť ženský volejbal posunúť dopredu. U nás sa píše o treťotriednych legionárkach, toto nechceme. My to chceme zmeniť," uviedol Ovečka.



V akadémii by postupne chceli vychovávať hráčky pre stanovené výkonnostné ciele a čo najväčšie percento z nich nasmerovať k vrcholovému volejbalu. K tomu im chcú vytvoriť aj náležité podmienky. Zabezpečiť maximálnu pripravenosť fyzicky aj mentálne, vytvoriť priestor pre profesionálny rast, a to nielen hráčkam, ale aj trénerom v akadémii. Zároveň chcú spolupracovať na odbornej úrovni s klubmi. "Hráčkam chceme zabezpečiť aj pravidelnú zdravotnú starostlivosť. To spočíva aj v regenerácii, pravidelnom testovaní, ale aj formou spolupráce s fyzioterapeutmi. K tomu je treba pripočítať aj veci ako strava," dodal Varga.



Materskými klubmi BVA sú ŠŠK Bilíkova a Strabag Volleybal Club FTVŠ Bratislava. Vzájomná spolupráca všetkých subjektov bude spočívať v sledovaní výkonnosti hráčok, v nastavení tréningových objemov a ich obsahov, objemov zápasov v súťažnom ročníku, v nastavení regenerácie a to aj mimo súťaží. Ďalej bude BVA úzko spolupracovať s trénermi oboch klubov, chce nastaviť dlhodobé plány na výcvik a zdokonaliť techniku. Pre trénerov chce ešte vytvoriť možnosti absolvovania odborných stáží v zahraničných profesionálnych kluboch. Odborným garantom projektu je Fakulta telesnej výchovy a športu v Bratislave.



Prihlásiť sa do najvyššej slovenskej súťaže BVA zatiaľ nechystá, plánuje aj naďalej cez materské kluby Strabag a Bilíkova podporovať tím v ženskej extralige - Strabag VC Bilíkova Pezinok. BVA sa však chce prihlásiť do najvyššej juniorskej súťaže. "Chceme osloviť aj hráčky z externých klubov. Chceme ich pripraviť volejbalovo, fyzicky a mentálne. Rodičia sa pýtajú, či sa vo veľkom meste ako je Bratislava nestratia, aj na toto sme pripravení. Budeme ich sledovať a snažiť sa, aby hráčky boli tam, kde majú byť," dodal na záver Varga.



Ak hráčka v akadémii nadobudne želanú výkonnosť, budú ju chcieť posunúť ďalej, najlepšie do zahraničia. Ale nie len preto, aby išla do lepšieho klubu, ale aby sa naozaj presadila. "Ak sa nastavia podmienky, ktoré už máme, tak by sa to mohlo dariť. Mne osobne sa ozývajú aj kluby zo zahraničia s prosbami o spoluprácu. Na Bilíkovej máme dobré meno, teraz tie podmienky budeme mať ešte lepšie. Vychovali sme už dostatok reprezentantiek a chceme sa v tom ešte zlepšovať," uviedla Eva Koseková, športová riaditeľka novej akadémie.