Volejbal: Česko - Slovensko 3:1 v dueli Zlatej Európskej ligy žien

Karlove Vary



Zlatá Európska liga žien, B-skupina:



Česko - SLOVENSKO 3:1 (-23, 23, 15, 17)



rozhodovali: Jankovič (Srb.), Činátl (ČR)



tabuľka B-skupiny:



1. Česko 3 3 0 9:2 9



2. Chorvátsko 2 1 1 3:3 3



3. SLOVENSKO 3 0 3 2:9 0







ďalší program SR v ZEL žien:



8. júna o 16.30 h: SR - Chorvátsko (Poprad)

Karlove Vary 4. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli ani v treťom vystúpení v Zlatej Európskej lige. V Karlovych Varoch podľahli domácemu Česku 1:3. Rovnakým výsledkom prehrali so súperom aj v stredajšom federálnom derby v Nitre. V záverečnom zápase v B-skupine privítajú Slovenky 8. júna v Poprade Chorvátky.Slovenky si v prvom sete udržiavali tesný náskok a lepšie zvládli aj koncovku. V druhom dejstve hostky zmazali päťbodové manko, no Češky im opäť odskočili na 23:20. Slovenky síce vyrovnali na 23:23, záver však patril domácemu družstvu. Češky sa dostali na koňa a v treťom sete na palubovke od začiatku dominovali. Slovenky mali v tejto fáze duelu problémy v obrane a nedokázali sa presadiť ani v útoku. Vo štvrtom sete si domáce hráčky aj vďaka úspešným smečom Jehlářovej vybudovali náskok 19:11 a zápas už dotiahli do víťazného konca.