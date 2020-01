Nitra vyzve v osemfinále Challenge Cupu lídra francúzskej ligy

Nitra 28. januára (TASR) – Volejbalistov VKP Bystrina SPU Nitra čaká v stredu prvý zápas osemfinále európskeho Challenge Cupu. Nitrania privítajú v domácom prostredí o 18:00 súpera zvučného mena - aktuálneho lídra najvyššej francúzskej súťaže Rennes Volley 35. Stretnutie povedú rozhodcovia Grék Konstantinos Vuduris a Bosniak Slaviša Kuzmanovič, odveta je na programe o dva týždne v stredu 12. februára o 20:00 v Rennes.



Prvý súboj mali pôvodne odohrať v Bretónsku, ale kluby si po dohode vymenili poradie zápasov. Bronzový tím minulej sezóny Edymax extraligy si vybojoval miestenku do osemfinále v decembrovom dvojzápase proti čiernohorskej Podgorici (2:3 vonku, 3:0 doma). Rennes začalo svoju púť v pohári číslo tri už v 2. kole, v štyroch zápasoch proti Azorom a švajčiarskemu Schönenwerdu stratilo iba set.



Omladené družstvo Nitry figuruje v Edymax extralige priebežne na 6. priečke (bilancia 12-9), v druhej polovici nadstavby by o pozíciu pred play off ešte malo bojovať s Prešovom. V januári prišiel tím o dvoch hráčov základnej zostavy - nahrávač Peter Porubský zamieril do majstrovskej Prievidze a blokárovi Jánovi Jendrejčákovi sa skončilo hosťovanie z COP Trenčín. Pomôcť na pozíciu nahrávača prišiel 35-ročný Tomáš Hollý, ktorý má skúsenosti aj s francúzskym volejbalom.



V Rennes zanechalo stopu viacero Slovákov, v uplynulých rokoch Marek Kardoš, Martin Nemec či Andrej Patúc a naposledy Martin Repák. Trénerom aktuálneho kádra je skúsený 66-ročný rodák z Bosny Nikola Matijaševič. K dispozícii má štyroch Juhoameričanov - troch Brazílčanov a Argentínčana: nahrávača Thiaga Velosa, blokára Leandra a univerzála Rafaela Araúja dopĺňa libero Facundo Santucci. Európsku legionársku enklávu tvoria Čech Kamil Baránek, Španiel Gustavo Delgado a Srb Nikola Mijailovič.



Tím zo severozápadu Francúzska sa v tejto sezóne vrátil do európskych súťaží po šesťročnej prestávke. V sezóne 2011/2012 obsadilo Rennes v Challenge Cupe 5. miesto. V 2. kole vtedy Rennes aj s nahrávačom Repákom zavítalo na pôdu Chemesu Humenné, kde v prvom zápase zvíťazilo 3:1 a doma bez straty setu. Následne si poradilo so Záhrebom aj Minskom a vo štvrťfinále až po zlatom sete vypadlo s Čenstochovou, ktorú vtedy viedol jeho bývalý hráč Kardoš.



Víťaz dvojzápasu Nitra - Rennes nastúpi vo štvrťfinále na prelome februára a marca proti postupujúcemu z dvojice Montpellier (Fr.) - Groningen (Hol.). Informoval portál Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).