Dres majstrovského Komárna si oblečie Emanuel Kohút

Bratislava 25. mája (TASR) - Do volejbalovej extraligy sa po 14 rokoch v zahraničí vracia skúsený blokár Emanuel Kohút.



Jeden z najúspešnejších slovenských volejbalistov uplynulej dekády sa dohodol na ročnom kontrakte s úradujúcim majstrom Rieker UJS Komárno. V predchádzajúcej sezóne pôsobil 38-ročný bývalý slovenský reprezentant v poľských Katoviciach. O príchode Kohúta informoval v pondelok večer klub na sociálnych sieťach.



Na slovenských palubovkách hral Kohút predtým v ročníku 2006/2007, keď si obliekal dres VKP Bratislava. Po sezóne v nemeckom Unterhachingu hral osem rokov v prestížnej talianskej lige a od roku 2016 pôsobil v poľskej súťaži.



"Konečne doma!" povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie 241-násobný slovenský reprezentant.



"S Komárnom som bol dohodnutý už aj minulý rok, ale musel som dokončiť zmluvu v Katoviciach. Dohodli sme sa, že keď sa vrátim na Slovensko, tak to bude do Komárna.



Je to úspešný a konsolidovaný klub, ktorý získal v minulej sezóne titul, navyše mi to vyhovuje aj po logistickej stránke. Som rád, že budem po rokoch cestovania doma s rodinou, teším sa na staronových spoluhráčov a verím, že na slovenských palubovkách ešte niečo predvediem a budeme úspešní," dodal 206 cm vysoký blokár.



Štvornásobný slovenský volejbalista roka (2013, 2016, 2017, 2018) reprezentoval Slovensko v rokoch 2006 až 2019. S národným tímom sa ako kapitán rozlúčil po úspešnej kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2019. Kohút si zahral na piatich európskych šampionátoch (2009, 2011, 2013, 2015 a 2017) a bol členom základnej zostavy, ktorá v roku 2011 obsadila na šampionáte v Rakúsku a Česku 5. miesto. V zbierke úspechov má aj dva triumfy v Európskej lige (2008, 2011).



Na klubovej úrovni získal Kohút dva slovenské tituly s VKP Bratislava (2004 a 2006), v roku 2013 si s talianskym Cuneom zahral finále Ligy majstrov. V Taliansku bol hráčom šiestich klubov Sisley Treviso, Top Volley Latina, Sisley Belluno, Piemonte Volley, Bre Lanutti Cuneo a Copra Piacenza, v Poľsku hral za Radom a Katovice.