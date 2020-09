Volejbalová extraliga mužov odštartuje 3.októbra, v súťaži osem klubov

Extraliga mužov 2020/2021:



Žreb 1. kola základnej časti - sobota 3. októbra:



ŠŠ volejbal Trenčín - TJ Slávia Svidník

Rieker UJS Komárno - TJ Spartak Myjava

VK OSMOS Prievidza - VK MIRAD UNIPO Prešov

VK KDS-Šport Košice - VKP Bratislava



Termíny extraligy mužov:



základná časť (3. 10. - 27. 2.)

play-off (3. 3. - 18. 4.)



Slovenský pohár mužov 2020/2021:



Žreb 1. kola (štvrťfinále) bude známy po rozhodnutí o zaradení VKP Bratislava do súťaže.



termíny SP mužov:



štvrťfinále (prvé zápasy 21. 10., odvety 4. 11.)

semifinále (prvé zápasy 2. 12., odvety 16. 12.)

finále (počas víkendu 6. - 7. 2.)

Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovenská volejbalová extraliga mužov bude mať v novom ročníku 2020/2021 osem účastníkov. Z pôvodného deväťčlenného zoznamu napokon vypadol VKP-SPU Nitra, ktorý sa vzdal účasti medzi elitou. Súťažná komisia Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) na svojom štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí vzala oznámenie nitrianskeho klubu na vedomie a schválila upravený rozpis súťaže, ktorá sa začne s týždňovým odkladom v sobotu 3. októbra. SVF o tom informovala na svojej oficiálnej stránke.Rekordný 11-násobný majster VKP Bratislava, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži prvýkrát od sezóny 2011/2012, nastúpi v úvodnom kole základnej časti na palubovke VK KDS-Šport Košice. Prvý z konečného poradia uplynulého ročníka extraligy VK OSMOS Prievidza privíta na úvod súťaže ambiciózny VK MIRAD UNIPO Prešov. Hráči Rieker UJS Komárno si v 1. kole zmerajú sily s TJ Spartak Myjava, ŠŠ volejbal Trenčín bude hostiť tím TJ Slávia Svidník.Základnú časť, ktorá vyvrcholí 27. februára, tvorí 21 kôl, každý s každým sa stretne trikrát. V play-off so začiatkom 3. marca bude štartovať sedem tímov, ŠŠ volejbal Trenčín odohrá len dlhodobú časť. Víťaz základnej časti teda postúpi priamo do semifinále. Majster bude známy najneskôr 18. apríla, siedmeho z konečného poradia extraligy čaká prelínacia súťaž proti dvom najlepším z 1. ligy.Žreb štvrťfinálového 1. kola Slovenského pohára bude známy neskôr. "," informoval súťažný riaditeľ SVF Ľubo Stražay.Štvrťfinále (21. 10., 4. 11.) aj semifinále Slovenského pohára (2. 12., 16. 12.) sa hrá na odvety. Víťazi postúpia do spoločného Superfinále mužov a žien, ktoré by sa malo uskutočniť počas víkendu 6.-7. februára 2021. Obhajcom Trofeje Štefana Pipu je Prievidza. Informoval svf.sk.